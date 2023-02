REAGERER: Dmytro Pidrutsjnyj håper Martin Fourcade med tiden endrer sin mening. Her etter lørdagens sprint.

Ukrainske Pidrutsjnyj om Fourcade-utspill: − Vanskelig å forstå

OBERHOF (VG) De kontroversielle uttalelsene fra tidligere skiskytterkonge Martin Fourcade skuffer den ukrainske VM-skiskytteren Dmytro Pidrutsjnyj.

Det var mange som hevet øyenbrynene da Martin Fourcade lørdag sa til NRK at russiske og belarusiske utøvere bør få konkurrere igjen, samtidig som han ville understreke at han støtter det ukrainske folket fullt ut.

Etter søndagens jaktstart, hvor Johannes Thingnes Bø vant og ukrainske Pidrutsjnyj gikk inn til en åttendeplass, spurte VG hva han tenkte om Fourcades utspill.

– Jeg fikk med meg hans uttalelser. Jeg synes det er en stor tabbe fra idretten hvis de russiske og belarusiske utøverne får komme tilbake nå, sier Pidrutsjnyj og fortsetter:

– Jeg synes det er vanskelig å forstå hvorfor han sier dette akkurat nå. For meg er det rart å skulle diskutere dette, ettersom krigen fortsatt pågår, mennesker dør og infrastruktur ødelegges hver dag. For meg føles det rart når så betydelige personer har slike meninger.

Pidrutsjnyj selv ble innkalt til hæren etter invasjonen, og har fått stor oppmerksomhet av mediene her i Oberhof. Med egen tolk går han tålmodig rundt for å snakke om spørsmål som har lite med skiskyting å gjøre.

ÅPNET OPP: Martin Fourcade (t.v.). Her sammen med Johannes Thingnes Bø i 2018.

Også Johannes Thingnes Bø, som søndag tok sitt tredje gull på tre VM-øvelser, er uenig med Fourcade.

– Jeg synes han har hatt mange gode og reflekterte meninger rundt mange vanskelige tema. Han var sterk i kampen mot doping i Sotsji. Akkurat på dette punktet er jeg uenig med ham, og jeg synes det er en feil uttalelse, sa Thingnes Bø til VG på lørdagens kakefest.

Tidligere Thingnes Bø-konkurrent Fourcade sitter som president for utøverkomiteen til OL i Paris i 2024. Han er i likhet med Astrid Uhrenholdt Jacobsen utøverrepresentant i Den internasjonale olympiske komité.

– Vi er jo gode venner og det forandrer ingenting. Han vet nok det der han står at flesteparten er imot ham. Men han står nok stødig i det, sa Johannes Thingnes Bø under feiringen av at det ble fire ganger norsk i VM i skiskyting.

I intervjuet med NRK understrekte Fourcade at han ikke uttaler seg som medlem av IOC, og at han er kritisk til at organisasjonen ikke har gått lengre i å gjøre russiske utøvere nøytrale tidligere.

Da de øvrige mediene i den tyske VM-byen Oberhof tok kontakt med Fourcade, var han tydelig til alle han snakket med:

– Jeg snakker bare om skiskyting.

L’Equipe forklarte at franskmannen ønsket å snakke med NRK for å støtte Astrid Uhrenholdt Jacobsen i stormen hun har stått i, og ønsket ikke at sine sitater skulle gjengis uten kontekst.

Info Dette er Russland/Belarus-debatten Det hele startet med en NRK-sak i slutten av januar. Kilder til NRK påsto at lederen av Den norske utøverkomiteen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, skal ha tatt til orde for å inkludere russiske og belarusiske utøvere under et møte med Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Uhrenholdt Jacobsen gikk så ut i VG og fortalte at hun ikke var enig i fremstillingen til NRK. Hun presiserte at hun tok til orde for å åpne diskusjonen om russiske og belarusiske utøvere skal få delta i idretten. Flere norske idrettsutøvere har senere vært tydelig på at de ikke ønsker å ha utøverne tilbake så lenge krigssituasjonen er som den er i Ukraina. Og flere fortalte at de ikke hadde fått muligheten til å si sin mening til Uhrenholdt Jacobsen og komiteen før hun gikk i møtet med IOC. Uhrenholdt Jacobsen er i tillegg til å være leder av Den norske utøverkomiteen, også IOC-medlem, siden hun ble valgt inn i IOCs utøverkomité. Hun er også medlem av to IOC-kommisjoner. Denne dobbeltrollen har enkelte vært tvilsomme til. Vis mer

Franskmannen har fått med seg debatten i norsk presse etter at Astrid Uhrenholdt Jacobsen uttrykte at utøvere ikke burde diskrimineres på bakgrunn av pass.

Han mener den krasse kritikken Uhrenholdt Jacobsen fikk var urettferdig:

– Vi må klare å snakke om dette uten å få se reaksjonene som Astrid fikk. Vi lever i en verden der alt er svart-hvitt. Det er ingen gråsoner eller nyanser. Du kan ikke snakke om å ville ha utøverne tilbake uten at du støtter krigen, sier Fourcade.

FÅR FOURCADE-STØTTE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (bildet) og Fourcade er to av ti valgte representanter i IOCs utøverkomité