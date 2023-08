Japans Maika Hamano måtte av treningen med skade.

Japan-talent skadd på trening – kan miste kvartfinalen mot Sverige

Det japanske stortalentet Maika Hamano kan gå glipp av kvartfinalen mot Sverige i VM. 19-åringen måtte gå av onsdagens trening med skade.

– Hun skadet skulderen. Hun bør undersøkes, så får vi se om hun kan trene i morgen (torsdag) eller spille kampen mot Sverige på fredag, sa Japans presseansvarlig Masayuki Yoshikawa.

Hamano spiller til daglig i svenske Hammarby.

Det var etter en tøyningsøvelse at Hamano skadet seg. 19-åringen fikk behandling i venstre arm etter treningen, og hun forlot deretter banen med laglegene.

Japan har vært et av lagene som har imponert mest under VM i Australia og New Zealand. Så langt har japanerne vunnet alle sine fire kamper, sist 3-1 mot Norge i åttedelsfinalen.

Japan møter Sverige på Eden Park i Auckland klokken 09:30 norsk tid fredag.