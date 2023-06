Viktor Hovland slår en chip til greenen på det sjuende hullet i andre runde av U.S. Open på Los Angeles Country Club fredag.

Hovland på delt 19. plass etter andre runde i US Open

Viktor Hovland gikk andrerunden i US Open på par. Med en førsterunde på par ligger han på delt 19.-plass etter to runder.

Hovland noterte en bogey på sjuende hull, men fulgte opp med en birdie på hull 8. De første ni hullene ble dermed avsluttet på par 35.

Deretter fulgte to birdies på rappen, men en bogey på både hull 14 og 17 ødela håpet om en runde under par.

Amerikanerne Rickie Fowler og Wyndham Clark leder turneringen så langt med henholdsvis 10 og 9 slag under par. Åpningsrunden til Fowler ble gjort unna på 62 slag. Det er åtte slag under par og tidenes beste resultat på en runde i US Open.

To slag bak Fowler følger Xander Schauffele og Rory McIlroy på en delt 3. plass.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post