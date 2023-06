HELT GREIT: Over 90 prosent av ungdommene som deltok i en undersøkelse stiller seg positive til bruken av kamera.

Ny rapport: Ni av ti ungdommer er positive til strømming

Norges idrettsforbund har lagt frem to rapporter som viser at ungdom generelt ønsker strømming av idrett velkommen.

I en medlemsundersøkelse medlemsundersøkelseSpørreundersøkelsen er gjennomført i regi av Norges idrettsforbund blant ungdom i alderen 13 til og med 18 år kommer det frem at:

92,5 prosent synes strømming av konkurranser er greit. 2,8 prosent synes det ikke er greit.

69 prosent synes det er greit at konkurranser filmes og legges åpent ut i sosiale medier. 6,5 prosent mener det ikke er greit.

87 prosent opplever at filmer vist på trening er utviklende, og 75 prosent at det gjør at de forstår spillet eller konkurransen bedre. 3,2 prosent sier at de opplever at trening og konkurranser ikke blir like gøy.

Samtidig har det blitt gjennomført en fokusgruppeundersøkelse fokusgruppeundersøkelseGjennom fem fokusgrupper er det kartlagt hva filming og strømming handler om for ungdommene, hvordan de tenker om tema, og hva de mener bør være praksis på feltet. Dette er gjennomført av Forskningssenteret for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøyskole blant et lite utvalg 16-åringer. Disse er positive til strømming av breddeidrett fra 15 års alder. Det handler om fire forhold:

1. At nære og kjære kan følge med og se dersom de ikke har anledning til å være fysisk til stede.

2. At strømmingen kan brukes som et verktøy for å lære og for å utvikle seg som idrettsutøvere.

3. At trenere eller andre med ansvar for enkeltutøvere eller lag får et verktøy som kan sikre utøveren utvikling.

4. At strømmingen representerer en mulig inntektskilde for klubbene.

Ungdommene som har blitt intervjuet forteller ikke om økt press eller stress. Men de uttrykker bekymring på vegne av andre. Fordi:

Strømming kan gjøre at idretten oppleves mer seriøs.

Mobbing kan forekomme. Noen kan bli uthengt.

Enkelte vil kunne føle på et kropps- eller utseendepress.

Det er usikkert om det i praksis vil være mulig å reservere seg. I lagidretter er det nærmest utenkelig å skulle være den ene som «ødelegger» for laget.

«I rapporten forstår vi ungdommens positive holdning til filming og/eller strømming i lys av at de tilhører en generasjon som omtales som digitalt innfødte», heter det.

Det påpekes at denne rapporten kun handler om et mindre utvalg og at man ikke kan generalisere disse funnene. Rapportens mål er å gå mer i dybden.

FILMING: Slike kameraer er å se i flere idrettshaller og baner rundt omkring.

Info Strømming av barn Idrettsstyret vedtok nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten, som trådte i kraft i juni 2022. Disse omfattet blant annet følgende innstramminger: • Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år eller dersom det deltar utøvere under 13 år. • Det stilles krav til god informasjon, bruk av felles reservasjons- (lagidretter) og samtykkeløsning (individuelle idretter) med automatisk stopp dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar. • Filming skal ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere. • Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier og andre åpne kanaler. Vis mer

– Sammen gir rapportene god innsikt i hva ungdom mener, sier Cecilie Prebensen, avdelingsleder for verdiarbeid i Norges idrettsforbund, til idrettsforbundets eget nettsted.

Norges idrettsforbund har satt ned et utvalg som skal vurdere strømmingen. De vil få rapportene, i likhet med Datatilsynet, som har kommet med en veiledning som stiller strenge krav til strømming av barneidrett i Norge.

Datatilsynet mener at idretter der flere barn eller unge filmes samtidig, som hovedregel ikke kan gjennomføres lovlig etter personvernregelverket. Unntaket er redaktørstyrte medier.

MyGame har vært svært omdiskutert etter at konseptet ble lansert i Norge. VG har omtalt flere uheldige episoder som har blitt filmet og tilgjengeliggjort for offentligheten.

VG har forsøkt å nå MyGame for en kommentar, men har ikke lykkes i det.

Info Hva er MyGame? «MyGame er Norges viktigste medium for dekning av norsk breddeidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer vi breddekamper fra hele Norge. Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper og et MyGame-abonnement», heter det på MyGames eget nettsted. Vis mer