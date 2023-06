Hovland så vidt under par på dag to av Memorial-turneringen

Viktor Hovland så lenge ut til å klatre på listene under andre dag av Memorial-turneringen i Ohio, men hadde en tung avslutning på det 18. hullet.

NTB

Dermed endte nordmannen dagen på ett slag under par, og han flyttet seg kun fra en delt 17. plass til en delt 16. plass i turneringen. Etter to dager ligger han to slag under par, mens amerikaneren Justin Suh leder turneringen, åtte slag under par.

– I det store og det hele gjør han veldig mye bra i dag, men har en litt kjip avslutning, sa ekspertkommentator Marius Torp etter runden.

Turneringen spilles på Muirfield Village, banen som er designet av golflegenden Jack Niklaus.

Verdensener Scottie Scheffler sliter så langt i Memorial-turneringen.

På de ni første hullene hadde Hovland én bogey og to birdier. På hull ti kom det nok en bogey, men 25-åringen rettet denne raskt opp da han satte en birdieputt på 5,7 meter på hull 12. To hull senere kom det nok en birdie på scorekortet, og ting så lyst ut helt til Hovland skulle slå ballen inn på den siste greenen.

Andreslaget endte i det aller tjukkeste gresset, og Hovland måtte bruke to slag på komme seg ut. Dermed ble det en ny bogey på det siste hullet for golfspilleren som er rangert som nummer sju i verden før turneringen startet.

Hovland har gått de to først dagene av turneringen sammen med verdensener Scottie Scheffler. Amerikaneren har slitt og ser så vidt ut til å komme seg videre til de to siste dagene av turneringen. Cutgrensen går på tre slag over par. Det er det samme som Scheffler har etter to spilte dager.

