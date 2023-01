Magnus Carlsen avbildet med svarte brikker under fjorårets Norway Chess i Stavanger.

Carlsen overbeviste i Nederland – rykket nærmere teten

Magnus Carlsen hadde full kontroll med svarte brikker og slo iranske Parham Maghsoodloo i sjakkturneringen i Wijk aan Zee. Han er for fullt med i tittelkampen.

Nordmannen var aldri truet i et parti som var over etter 57 trekk. Stillingen var jevn de første par timene, men gode valg bikket vinnersjansene over i Carlsens favør.

Svakt spill fra Maghsoodloo bidro også til å styrke det norske overtaket. Iraneren taklet ikke presset som kom i sluttspillet.

Carlsens seier kom godt med på en dag der hans største rivaler i sammendraget spilte remis. Han er ett poeng bak lederen Nodirbek Abdusattorov fra Aserbajdsjan når tre runder gjenstår.

Alt ligger til rette for en spennende innspurt i Nederland. Carlsen er tittelforsvarer i prestisjeturneringen i Wijk aan Zee og jakter på sin niende sammenlagtseier. Den første tok han i 2008.

Konkurransen avsluttes søndag. Ved poenglikhet blir en vinner kåret via et omspill.