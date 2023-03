Mons Røisland blir eneste nordmann i søndagens VM-finaler i Big Air for snowboardeliten.

Røisland til Big Air-finale i VM – Kleveland utslått

Mons Røisland blir eneste nordmann i snowboardkjørernes VM-finaler i Big Air søndag. Han knep siste finaleplass i sitt heat på bekostning av Marcus Kleveland.

NTB

Kleveland fikk høyere poengsum enn fire av de fem som sikret finaleplass fra det andre heatet, men det hjalp ikke. Vinneren av slopestylefinalen tidligere i VM blir stående med 11.-plass i VM, mens ti andre skal gjøre opp om medaljene.

Både Røisland og Kleveland mislyktes i det første av tre forsøk. De to beste teller i kvalifiseringen, og med 80,50 og 59,25 i de to siste holdt det akkurat for Røisland, som fikk 139,75 poeng totalt. Kleveland fikk 79,00 og 60,00, og med 139,00 var han utslått.

Det ble japansk seier i begge heat, ved Taiga Hasegawa (156,25) og Ryoma Kimata (154,75). Deres landmann Takeru Otsuka hadde kvalifiseringens tredje beste poengsum.

Gjerdalen nær

I finalen får Røisland konkurranse også fra Samuel Jaros (Slovakia), Nicolas Huber (Sveits), Sam Vermaat (Nederland), Nicolas Laframboise (Canada), Wan Wenlong (Kina) og Kristian Salac (Tsjekkia).

Bendik Gjerdalen endte på 14.-plass, Øyvind Kirkhus på 18.-plass og Stian Kleivdal på 39.-plass i kvalifiseringen som var framskutt fra lørdag på grunn av ugunstig værmelding.

Gjerdalen ble nummer seks i det andre heatet og var dermed akkurat utenfor de kvalifiserte. Opp til femteplassen var det 4,75 poeng.

Kvinnene utslått

Hanne Eilertsen og Bettina Roll nådde ikke opp i kvinnenes kvalifisering. De endte på henholdsvis 12.- og 20.-plass. Mia Brookes fra Storbritannias kvalifisering med 84,00 i det beste av sine to forsøk. Eilertsen hadde 62,00 og Roll 51,00. Siste finaleplass gikk på 66.50.