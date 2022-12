MINDRE PENGER TIL REKLAME? Høyre mener at Norsk Tipping bør bruke mindre penger på reklame, og får støtte fra Frp og Venstre i kulturkomiteen.

Vil strippe Norsk Tipping for en kvart milliard kroner

Utenlandske spillselskaper får ikke lenger pumpe ut reklame på norske TV-skjermer. Høyre mener det bør få konsekvenser også for Norsk Tipping.

Først stanset Viasat-kanalene all reklame for utenlandske spillselskaper. Så fulgte Discovery etter i sommer.

Tirsdag fortalte VG hvordan spillselskapene nå avbryter samarbeidet med norske kjendiser, samt hvordan nettsidene deres i fremtiden ikke vil ha norsk språk. Det skjer på grunn av en ny pengespillov som trer i kraft ved nyttår.

– Muligheten for utenlandske spillselskaper til å markedsføre seg mot norske kunder er strammet kraftig inn. Det ser vi nå effekten av. Da er også behovet for at Norsk Tipping skal drive markedsføring synkende, argumenterer Høyre-politiker Turid Kristensen til VG.

Norsk Tipping bruker 450 millioner kroner hvert år på reklame, konsulentkjøp og profilering.

Høyre vil nå fjerne 250 millioner fra denne summen, og heller gi pengene til idrett, kultur og frivillighet.

– Norsk Tipping skal kun drive markedsføring for å kanalisere spillere til Norsk Tippings tilbud. Når behovet synker, så trenger man heller ikke bruke så mye penger. De kan heller gå til gode formål, sier Kristensen.

FORSLAGSSTILLER: Turid Kristensen i Høyre.

– Bør man ikke vente til 2023 og se an den faktiske effekten av det som nå skjer?

– Nei, jeg synes ikke det. Endringene får en effekt og selskapene gjør de endringene som loven krever. Det kan ikke være behov for så mye markedsføring hos Norsk Tipping lenger, sier stortingspolitikeren.

Kulturministeren: – Rart

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) stusser over det ferske utspillet.

– Dette er rart, innleder statsråden.

Hun lurer på om høyresiden i norsk politikk vil vedta noe hun mener er gjeldende politikk den dag i dag.

– Pengespillregelverket er helt tydelig: Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har ikke lov til å reklamere utover det som er helt nødvendig for lede spillelysten fra useriøse og ulovlige spilltilbud, til ansvarlige og trygge pengespilltilbud. Derfor må de også hele tiden justere markedsføringen sin opp og ned basert på hva som er nødvendig. Lotteritilsynet fører også tilsyn med dette, og absolutt alt overskuddet fra pengespill er det lovbestemt at skal brukes på kultur og idrett i Norge, sier Trettebergstuen.

STYRER DEPARTEMENTET: Kulturminsiter Anette Trettebergstuen (Ap).

– Hvis høyrepartiene derimot mener at de vet bedre enn fagfolkene i både Lotteritilsynet og Norsk Tipping, med tanke på hva som trengs for å kanalisere spillere vekk fra de ulovlige spillselskapene er det først og fremst de med spilleproblemer som vil betale den største prisen. Det er jeg i så fall helt uenig i, legger kulturminsiteren til.

Vil bruke mer på dette

Høyre har støtte fra Fremskrittspartiet og Venstre i Familie- og kulturkomiteen når partiet nå fremmer forslaget til Stortinget, der saken skal voteres over.

I sitt forslag mener partiene at et kutt til Norsk Tipping blant annet vil kunne gi mer penger til:

Mer tilskudd til egenorganisert idrett

Videreutvikle tiltak som «Stolpejakten»

Mer penger til møteplasser for e-sport

Flere nærmiljøanlegg og idrettsanlegg i norske kommuner

Økt satsning på arbeid mot spiseforstyrrelser og kroppsmisnøye

Organisasjoner med samfunnsnyttig formål, som Redningsselskapet

Slik svarer Norsk Tipping

Kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, Tonje Sagstuen, understreker at det er opp til politikerne å vurdere Høyres forslag.

Hun sier at markedsføringen for tippegiganten på Hamar allerede er strengt regulert av kulturdepartementet.

«Vi skal markedsføre våre produkter slik at de som ønsker å spille pengespill i Norge, gjør det hos en lovlig regulert aktør. Norsk Tipping vurderer kontinuerlig hva som er tilstrekkelig markedsføring for å samle spillerne hos oss» skriver Sagstuen i en e-post til VG.

NORSK TIPPING-TOPP: Kommunikasjonssjef Tonje Sagstuen, her i 2016.

Hun poengterer at Norsk Tipping allerede har gjort kasinospill mindre tilgjengelige etter at utenlandske spillselskaper er mindre synlige på norsk fjernsyn.

«Vi er avhengig av å vise fram produktene våre for å forhindre oppblomstring av nye ulovlige spilltilbud. Norsk Tipping markedsfører i all hovedsak lotterier og skrapelodd, der mange spiller for lite penger, fordi det er best for å ha et sunt og ansvarlig spillmarked på lang sikt. Dette sikrer stabil og forsvarlig kanalisering av spillelyst, samtidig som det bidrar til et stabilt overskudd tilbake til frivilligheten» skriver Sagstuen etter å ha blitt konfrontert med Høyres forslag.