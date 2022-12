TAPTE SPURTEN: Jarl Magnus Riiber (t.v.) ble slått av østerrikske Johannes Lamparter i kampen om andreplassen.

Seiersvante Riiber nummer tre i Ramsau

Jarl Magnus Riiber ledet etter hopprennet, men ble innhentet i skisporet og måtte nøye seg med tredjeplass i kombinertrennet i Ramsau lørdag.

NTB

Tyske Vinzenz Geiger viste seg sterkest og vant.

Geiger startet langt bak, men satte opp farten fra start og tok seieren foran østerrikske Johannes Lamparter og Riiber.

Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro tok fjerde- og femteplassen.

Riiber landet på 97 meter i normalbakken i Ramsau og sikret seg elleve sekunders ledelse til nærmeste konkurrent ut fra start i det ti kilometer kange langrennet. Både Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak hoppet også godt og gikk ut 50 sekunder bak Riiber.

Riiber har vist kanonform så langt i sesongen, og det var forventet at nordmannen skulle holde ledelsen inn til mål lørdag. Men i langrennet ble det stor spenning.

Geiger startet som nummer 14, men gikk hardt ut fra start og fikk samlet et felt med løperne som startet et lite stykke bak Riiber. Tyskeren satte såpass fart at feltet tok igjen den ledende nordmannen i front. 25-åringen ga seg heller ikke der og stakk ifra feltet før spurten.

Dermed vant tyskeren rennet. Riiber spurtet om andreplassen, men måtte gi tapt mot østerrikske Lamparter.