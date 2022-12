Norges U20-lag i ishockey vant VM på nivå to – klar for eliten

Norges U20-landslag i ishockey vant alle sine kamper i VM 1. divisjon på hjemmebane. Etter 5-3 over Kasakhstan er laget klar for elite-VM neste år.

NTB

Der blir det møte med de største ishockeynasjonene. Mesterskapet spilles i Göteborg i tiden 26. desember 2023 til 5. januar 2024.

Idrettspresident Berit Kjøll kunne på tribunen i Asker glede seg over Norges femte strake seier i turneringen.

Etter 4-0 over Slovenia, 3-2 over Frankrike, 3-2 over Ungarn og 4-1 over Danmark ble også Kasakhstan satt på plass. Motstanderen måtte vinne i ordinær tid for å snyte Norge for opprykket, men kom aldri à jour igjen etter Petter Vesterheims ledermål i 1. periode.

Gabriel Koch og Leo Halmrast økte i midtperioden til 3-0 med hvert sitt distanseskudd i overtallsspill, men etter et keeperbytte tok Kasakhstan seg inn i kampen igjen.

Aldiyar Nurlan og Daniil Tsybin reduserte før perioden var over, men innimellom satte Michael Brandsegg-Nygård inn Norges fjerde scoring etter å ha stjålet pucken fra Artjom Avdejenko rett foran mål.

Isak Hansen fjernet siste rest av spenning med et pent håndleddsskudd fra blålinja til 5-2.

Årets elite-VM for U20 avvikles i Halifax og Moncton i Canada med start 2. juledag.