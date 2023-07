PRIORITERER 1500: Narve Gilje Nordås står over 5000-meteren i NM.

Gilje Nordås dropper 5000-meteren i NM

Løperen Narve Gilje Nordås står over 5000-meteren under friidretts-NM på Jessheim senere denne uken.

NTB

Det bekrefter han overfor Stavanger Aftenblad.

– Jeg skal løpet 5000 meter uken etter NM, så da blir det for mye, sier han til lokalavisen.

24-åringen stiller imidlertid opp på 1500-meteren, som han nylig satte ny personlig rekord på.

Gilje Nordås imponerte under et friidrettsstevne i Paris i starten av juni da han løp inn til 3.32,39. Senere løp han 3.29,47 på Bislett 15. juni og greide også da VM-kravet. Voll-karen har senket persen sin med over sju sekunder denne sesongen.

15. juli skal han prøve seg på VM-kravet på 5000 meter i et stevne i Belgia. Kravet lyder på 13.07, ni sekunder raskere enn hans bestenotering.

– Når du først tar det, er det kort ned til OL-kravet på 13.05. Hvorfor kan jeg ikke da løpe under 13 minutter? Jeg skal løpe så fort som mulig og bruke så lite krefter som mulig, sier Gilje Nordås.