Vetlesen klar for Brugge

BODØ (VG) Bodø/Glimts Hugo Vetlesen er klar for den belgiske toppklubben Brugge. Midtbanemannen får Ronny Deila som sjef.

– Det er rart og trist, samtidig som man gleder seg til det som kommer. Jeg har hatt en fantastisk tid her, så det sier seg selv at det blir rart, sier Vetlesen om hvordan det er å ha spilt sin siste kamp for Glimt.

Han snakket med VG etter søndagens 2–2-oppgjør mot Molde.

– Det har vært et eventyr. Jeg drar hjem med to gullmedaljer og ett sølv og europaspill med minner jeg aldri kommer til å glemme. Det er stort, beskriver han.

Klubbene opplyser om overgangen i sosiale medier.

TV 2 har meldt at en Brugge-overgang skal være verdt mellom 70 og 90 millioner kroner for Glimt. I januar-vinduet avslo klubben angivelig et bud på Vetlesen fra Feyenoord som skal ha hatt en totalramme på rundt 65 millioner kroner.

Ronny Deila tok over lederansvaret i klubben i slutten av mai. I tillegg til Vetlesen er også talentfulle Antonio Nusa (18) en del av laget som endte på 4.-plass i grunnserien og i sluttspillet.

Hugo Vetlesen er klar for belgisk fotball. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

