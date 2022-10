Wimbledon-finalisten Nick Kyrgios vil søke om å få avvist en anklage om overgrep på grunn av sin psykiske helse.

Wimbledon-finalisten Kyrgios viser til psykisk helse i rettssak

Wimbledon-finalisten Nick Kyrgios vil søke om å få avvist en anklage om overgrep på grunn av sin psykiske helse.

NTB-Polaris

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Advokat Michael Kukulies-Smith møtte tirsdag på vegne av Kyrgios i en australsk domstol i tennisstjernens hjemby Canberra. Han ba om utsettelse slik at rettsmedisinske rapporter om hans klients psykiske helse kan utarbeides.

Sorenskriveren utsatte saken til 3. februar, da Kyrgios’ advokater forventes å be om at saken avvises. Den 27 år gamle tennisspilleren vil da møte personlig i retten for første gang siden han ble tiltalt i juli.

Australsk lov gir sorenskrivere anledning til å avvise en sak hvis de godtar at den mentale helsen til tiltalte er svekket, og at et slikt utfall er til fordel for samfunnet og den tiltalte.

Saken gjelder en hendelse i januar i fjor, som ble anmeldt til lokalt politi i desember 2021. Tiltalen skal ha sammenheng med en episode som involverte den tidligere kjæresten til Nick Kyrgios.