Evjen scoret for Brøndby i dramatisk avslutningskamp

(Nordsjælland - Brøndby 2–1) Håkon Evjen (23) noterte seg for sitt første Brøndby-mål da laget tapte for Nordsjælland – men Brøndby sikret allikevel en plass i sluttspillet.

NTB

Det var duket for en svært spennende siste runde i grunnspillet i den danske superligaen søndag. Flere lag var med i kampen om å bli blant de seks som får spille mestersluttspill.

Blant dem var Brøndby, som sto foran en vanskelig oppgave mot Nordsjælland. Sistnevnte kjempet om å vinne grunnserien.

Evjen sendte Brøndby i ledelsen etter 39 minutter. Nordlendingen profitterte fra slett keeper- og forsvarsspill og kunne sette ballen i åpent mål. I annen omgang vendte Ernest Nuamah kampen, og 2-1-scoringen kom på overtid.

På det tidspunktet var Brøndby utenfor sluttspillplass, men da Silkeborg utlignet sent mot Midtjylland, tok Brøndby den siste plassen.

Sebastian Sebulonsen ble byttet inn for Brøndby med ti minutter igjen.

Jørgen Skjelvik og Nicholas Mickelson må spille nedrykkssluttspill med Odense etter at laget tapte 0-1 for AGF, som har Sigurd Haugen og Per Kristian Bråtveit i stallen.

Håkon Evjen (t.h.) scoret sitt første mål for Brøndby søndag. Her fra en tidligere kamp.