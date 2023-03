Fannemel legger opp

Skihopper Anders Fannemel (31) har bestemt seg for å avslutte karrieren etter helgens Raw Air-avslutning i skiflygingsbakken i Vikersund.

Fannemel bekrefter beslutningen overfor NTB etter fredagens kvalifisering i mammutbakken i Modum.

– Dette blir den siste helgen, sier han.

Dermed blir søndagens hopping i verdens største hoppbakke avslutningen på 31-åringens karriere på toppnivå. Da skal det hoppes både kvalifisering og renn. Til lørdagens renn klarte ikke veteranen å kvalifisere seg.

Fannemel vurderte også å legge opp for ett år siden etter store skadeproblemer. Til slutt gikk han på en ny sesong.

– Jeg er veldig glad for at han ga det en sjanse til. Det er trist at han nå gir seg. Det er en person jeg har veldig mange gode minner sammen med, og en jeg gjerne skulle hatt flere turer med, sier mangeårig lagkompis Johann André Forfang til NTB.

Søndag får Fannemel en siste sjanse til å avslutte med et solid resultat. På spørsmål om hvordan det føles å skulle runde av det som har vært en lang og innholdsrik karriere, er det skuffelsen over fredagens kvalifisering som sitter i 31-åringen.

– Akkurat nå tenker jeg ikke på det, men det er kjipt at jeg ikke klarte å kvalifisere meg til rennet i morgen.

– Hva tenker du om at du til høsten ikke skal være skihopper?

– Akkurat nå føles det deilig. Da slipper jeg sånne dager som i dag, sier Fannemel.

Fra startnummer to landet han på 135 meter under svært tunge forhold. Umiddelbart etterpå gikk juryen opp to avsatser på farten.

– Det er dårlig gjort å sende utfor to hoppere og deretter finne ut at de skulle gå opp på farten. Det blir ganske avgjørende i denne bakken her. Det synes jeg er kjipt, sier Fannemel.

Med høyere fart kvalifiserte Fredrik Villumstad seg greit for lørdagens renn fra startnummeret etter Fannemel.

Fannemel debuterte i verdenscupen i storbakken på Lillehammer i 2009. Siden den gang er det blitt fire individuelle verdenscupseirer.

31-åringen har blant annet også to VM-gull i lagkonkurranse på merittlista. Han bidro til norsk seier i lagkonkurransen under verdensmesterskapet i Falun i 2015, og året etter ble det laggull i skiflygings-VM i østerrikske Kulm.

15. februar 2015 satte Fannemel ny verdensrekord i skiflyging. Da landet han på 251,5 meter i Vikersundbakken. Nå skal altså karrieren avsluttes samme sted.

Fannemels rekord ble stående til 18. mars 2017, da Robert Johansson hoppet 252 meter. Siden har Stefan Kraft forbedret rekorden ytterligere til 253,5 meter.

Denne sesongen har den meritterte Hornindal-mannen hoppet fire verdenscuprenn. Han sikret seg plass i den tysk-østerrikske hoppuken som leder av kontinentalcupen, nivået under verdenscupen. Kun i avslutningsrennet i Bischofshofen klarte han å kvalifisere seg for finaleomgangen.