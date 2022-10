BETENKT: Magnus Carlsen (bildet) mot Jan Nepomnjasjtsjij i Reykjavik lørdag.

«Nepo» tok revansj og slo Carlsen i VM-semifinale: − Patetisk dårlig av meg

(Magnus Carlsen-Jan Nepomnjasjtsjij 1,5–2,5) Magnus Carlsen (31) tapte semifinalen i Fischersjakk-VM mot Jan Nepomnjasjtsjij (32). Russeren tok dermed revansj fra det ydmykende nederlaget i VM-kampen i klassisk sjakk i desember 2021.

– Jeg prøver å optimere fra åpningen, spille strategisk vanskelige stillinger. Han spiller fort og taktisk. Det er veldig frustrerende. Jeg står klart best i fire av fire partier - men klarer ikke å få mer ut av det, sier en frustrert Carlsen til NRK etter nederlaget.

Med tanke på at «Nepo» var fullstendig sjanseløs mot nordmannen i VM i klassisk sjakk, kom seieren lørdag som en overraskelse.

– Jeg har verken tid eller form til å spille den sjakken jeg vil spille. Det er også en av grunnene til at jeg har tatt til orde for at man kan spille turneringer med lengre betenkningstid i Fischersjakk og litt kortere i vanlige sjakk. I dag var jeg litt ute av det, og da blir det patetisk dårlig. Men han var mye bedre enn meg.

Først vant begge sine partier med svarte brikker. Russeren vant det tredje partiet - også det med svarte brikker. Carlsen måtte vinne det fjerde partiet, det klarte han ikke. Dermed må han nøye seg om spille om bronsen søndag.

– Det er veldig frustrerende. Det er en spiller med store hull i spillet, men også med noen store styrker, sier Carlsen om Nepomnjasjtsjij.

Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij i aksjon i Reykjavik lørdag.

Amerikaneren Hikaru Nakamura (34) har sikret seg den andre finaleplassen. Han trengte bare tre partier på å knuse den 18-årige stjernen Nodirbek Abdusattorov.

Jan Nepomnjasjtsjij spilte i desember 2021 VM-match i klassisk sjakk mot Carlsen. Russeren var totalt sjanseløs og oppgjøret var avgjort etter bare 11 av 14 oppsatte partier.

Han tapte igjen for Carlsen i Champions Chess Tour-finalen i februar 2022.

Det kan også ha føltes som en ydmykelse da Magnus Carlsen i sommer sa at han ikke vil forsvare VM-tittelen i klassisk sjakk våren 2023. «Nepo» ville ha blitt motstander etter som russeren vant den såkalte kandidatturneringen. Carlsen sa tidligere at sannsynligheten for at kom til å spille var større om det var en ung og spennende motstander i Alireza Firouzja. Firouzja skuffet stort i kandidatturneringen og ble bare nummer seks.

Fischersjakk er den eneste offisielle VM-tittelen som Carlsen aldri har hatt.

Info Dette er Fischersjakk I Fischersjakk trekkes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig. Men det er tre regler som gjelder: Kongen skal stå mellom tårnene.

Løperne skal stå på felter av ulik farge.

De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker. Vis mer

PARTI 1: Carlsen-seier med svarte brikker.

– Det var spennende. Jeg skjønte hvor det bar allerede etter fem minutter - at jeg kom til å ende i tidsnød, sier Carlsen til NRK.

– Jeg skjønte at jeg sto godt, men det var ikke så lett å spille. Jeg hadde oversett et forsvar, så det var ikke så lett. Men det var litt rot på slutten, litt tilfeldig.

Spørsmålet var om nordmannen skulle klare å «sette ballen i mål», og datamaskinen vurderte etter hvert Carlsens ledelse som atskillig mindre enn den hadde vært. Det var et fartsfylt parti der begge etter hvert slet med tidstrøbbel. «Nepo» fristet Carlsen med remis - men Norges sjakkhelt forsøkte og forsøkte på seier. Og «Nepo» klarte ikke å spille nøyaktig nok.

– Det hadde vært et mirakel om «Nepo» hadde reddet det, sier Bae på NRK-sendingen.

PARTI 2: Carlsen-tap med hvite brikker

Magnus Carlsen kom i akutt tidsnød, men spilte nøyaktig og holdt «Nepo» på avstand.

Men en tabbe etter drøyt 30 trekk gjorde at «pilen» gikk kraftig i russerens favør.

– Magnus gjør en brøler med tårnet, sier Torstein Bae på NRK-sendingen - og Carlsen viser tydelig at han skjønner feilen han har gjort.

Carlsen forsvarte seg heltemodig og ga ikke opp, men etter 60 trekk var det slutt for nordmannen.

PARTI 3: Carlsen-tap med hvite brikker

Nepomnjasjtsjij opparbeidet seg en ledelse både på brettet og på klokka. Carlsen slet tydelig, og russeren unngikk tabber. Etter 28 trekk strakk nordmannen fram lanken.

PARTI 4: Carlsen med svarte brikker

Magnus Carlsen hadde presset på seg for å vinne - mens russeren kunne nøye seg med remis for å gå til finalen. Etter trekk 20 hadde Carlsen opparbeidet én bondes fordel, men han slet med å få noe ut av stillingen. Samtidig gikk klokka fort. Til slutt ble spillerne enige om remis, ifølge de offisielle resultatene.

– For første gang i dette mesterskapet er jeg ikke flau over spillet mitt, sier «Nepo» om semifinalen mot Carlsen.

Jan Nepomnjasjtsjij og Magnus Carlsen (t.h.) i semifinalen i Fischersjakk-VM lørdag.

Den islandske sjakkspilleren Hjörvar Gretarsson viste Carlsen Reykjavik på fridagen fredag. Han forteller til NRK at de var på karaokebar.

Semifinalene spilles som én match med fire partier i løpet av lørdag kveld. Om spillerne ender likt, blir det avgjort ved armageddon. Søndag går finalen i Reykjavik.

– Jeg bryr meg ikke. Jeg spiller sjakk for å ha det moro, sier Nakamura til NRK før finalen.

I Fischer-sjakk settes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig.

Men det er tre regler som gjelder:

Kongen skal stå mellom tårnene.

Løperne skal stå på felter av ulik farge.

De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker.

Her kan du spille gjennom partiene (ekstern lenke).