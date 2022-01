TOSKA I STUDIO: TV 2 sendte ut dette pressebildet av David Toska (t.h.) sammen med programleder Fin Gnatt og sjakkommentator Heidi Røneid søndag.

Presseekspert om TV 2s Toska-valg: − Smakløst

Ekspert på presseetikk Trygve Aas Olsen mener TV 2 må komme med en veldig god begrunnelse på hvorfor de valgte akkurat Nokas-raner David Toska som sjekkekspert.

Trygve Aas Olsen er fagarbeider ved Institutt for journalistikk. Han mener det norske folk har krav på en ordentlig forklaring på hvorfor TV 2 valgte Toska.

– Dette hverken berøres av eller bryter med noen punkter i Vær varsom-plakaten. Men det er smakløst av TV 2 og jeg er uenig i det redaksjonelle valget, sier Aas Olsen til VG.

Presseetikk-eksperten mener valget etterlater en mistanke om at TV 2 spekulerer i den kommersielle verdien til Toska.

Trygve Aas Olsen ved Institutt for journalistikk under en mediekonferanse i 2019.

– Om TV 2 velger Toska for å få flere seere ved å ha en «slem kjendis» som sjakkekspert, om TV 2 spekulerer i den kommersielle verdien til Toska, så er ikke det en aktverdig grunn. Men det kan bare TV 2 svare på. De bør forklare hvorfor de valgte Toska og de bør ha et meget godt svar. Jeg vil tro TV 2 vil ha den flinkeste som ekspert, finnes det ikke andre som har mer peiling enn Toska? spør Aas Olsen.

Søndag ble det kjent at den tidligere Nokas-raneren skal være sjakkekspert på TV 2. Toska ble ett år etter ranet i 2004 pågrepet i Spania. Han ble dømt til 20 års ubetinget fengsel, en av de strengeste straffene i det norske rettssystemet, men ble løslatt i 2018, etter å ha sonet 13 år. Senere søndag ble det kjent at en sponsor for sjakksenindingene trekker seg.

Gunnar Bodahl-Johansen (72) er spesialist på presseetikk og jobbet tidligere ved Institutt for journalistikk. Han mener Toska må få lov til å være sjakkekspert på TV 2.

– Jeg tenker at han har sonet og er ferdig med sin dom. Vi har en rettsstat hvor folk som har gjort opp for seg slik rettsstaten krever. Han skal tilbake til samfunnet og leve et normalt liv. Det må være akseptabelt at han skal kommentere en sjakkturnering. Men jeg skjønner jo at folk reagerer, det er naturlig. Det Toska gjorde var alvorlig, og han fikk en streng dom, sier Bodahl-Johansen til VG.

– Hva tenker du om at TV 2 velger akkurat Toska, det er mange andre i Norge som kan sjakk?

– Det må TV 2 svare på, det er de som har invitert ham. Nå skal han snakke om sjakk og ikke noe som har med det han er straffet for, svarer Bodahl-Johansen.

Vegard Jansen Hagen.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 begrunnet søndag overfor VG valget av den ransdømte 46-åringen som studiogjest.

– Det er foreløpig snakk om noen sendinger som gjest under Tata Steel, så det er nok et stykke frem til både ansettelse og TV-profil. David Toska er med for første gang mandag og så får vi se hva fremtiden blir, sa Jansen Hagen.

– Håpet får være at Toska kommer igjennom med de kunnskapene og det engasjementet han har for sjakk. Da kan han utvilsomt bidra med noe positivt, uttalte TV 2-sjefen, som erkjenner at det vil være uenighet rundt valget: – Vi må være forberedt på og ha respekt for at ikke alle tenker likt rundt dette.

Mangeårig sjakkekspert Atle Grønn mener det er irrelevant for ham å diskutere hvorvidt David Toska bør sitte i TV-studio som sjakkekspert. Men han vurderer sjakkspilleren David Toska til å være rundt landets 500 beste i idretten.

– Da kan du mye sjakk, men det er 499 som er bedre enn deg. I NM ville du vært med i den tredje eller fjerde øverste klassen. Du ville ikke kunne kjempe om å bli norgesmester. I langrenn ville det vært litt over Birkebeineren-nivå, beskriver Grønn overfor VG.

– Devaluerer dette ekspertrollen i sjakk, synes du?

– Jeg er ikke bekymret for den ubeskyttede tittelen sjakkekspert, smiler Grønn.

Hans kollega Hans Olav Lahlum, som TV 2 også benytter seg av under Tata Steel-turneringen, vil ikke mene noe om Toskas nye rolle.

– Det jeg har sagt om det, har jeg sagt til TV 2. For meg blir det rart å si noe om dette offentlig når jeg selv sitter i studio under Tata Steel, melder Lahlum.