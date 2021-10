FALUN: Martin Bjørgen etter 10-kilometeren i VM i Falun i 2015.

Bjørgen i ny bok: Hevder hun ble skjelt ut og truet med utkastelse av Løfshus

Ifølge sin egen bok ble Marit Bjørgen (41) stemplet som illojal og grådig av eget forbund. Det opplevde hun som blodig urettferdig.

Publisert: Nå nettopp

Etter ski-VM i Falun i 2015 havnet Bjørgen i en gigantisk konflikt med landslagsledelsen, som nådde sitt kokepunkt da daværende sportssjef Vidar Løfshus truet med å kaste henne ut av landslaget, forteller langrennsdronningen i boken «Vinnerhjerte» skrevet av NRK-journalist Ingerid Stenvold.

– Jeg ble jo litt såret da han ringte og truet meg på den måten. Jeg var gravid og hormonell, så tårene trillet jo, beskriver Bjørgen overfor VG.

Hun hadde inngått en sponsoravtale med den svenske utstyrsleverandøren Craft. Det var innenfor rammene å reklamere for hansker. Men skiforbundet var ikke fornøyd med bildene, og mente det uansett fremsto som reklame for hele kleskolleksjonen, står det i boken.

Dermed brøt Bjørgen forskriftene til skiforbundet, som hadde en kles- og utstyrsavtale med Bj/Active Brands. Flere kampanjer med Craft måtte avlyses. Bjørgen fikk dårlig samvittighet overfor sin nye sponsor.

«Selv skipresident Erik Røste engasjerte seg personlig for å legge press på Marit. Det var godt kjent at Røste hadde en rolle i dette som var omdiskutert», skriver Stenvold.

Vidar Løfshus under ski-VM i 2019. På det tidspunktet var han landslagssjef.

Da skiforbundet forhandlet frem avtalen med Bj Sports/Active Brands i 2013, var Erik Røste styreleder i selskapet. Frem til han ble skipresident var han administrerende direktør i selskapet.

Bjørgen forteller at hun ble kalt illojal og grådig. Bjørgen utsatte i det lengste å skrive under på utøveravtalen med landslaget. Da ringte daværende sportssjef Vidar Løfshus. Han var ifølge Bjørgen rasende. Han mente hun ødela for de andre jentene og hele laget. Han toppet det med at hun kom til å miste landslagsplassen om hun ikke skrev under med en gang. Bjørgen var rystet. Etter egen beskrivelse skalv hun.

– Jeg synes ikke jeg fortjente den. Jeg har alltid stått opp for laget. For meg har det ikke vært noe annet alternativ enn å være på lag. Da var det fullstendig unødvendig å ta den telefonen, sier Bjørgen.

Hun skrev under på avtalen nærmest umiddelbart.

– Jeg hadde ikke noe valg. Når jeg får høre at jeg ødelegger for andre på laget, så får jeg vondt i meg selv, sier 41-åringen til VG.

Hun signerte bøker sammen med Ingerid Stenvold i lokalene til forlaget mandag formiddag. Det var stabel på stabel med bøker foran, på siden og bak dem. Bjørgen er spent.

Langrennsdronningen forteller at konflikten med skiforbundet tæret på henne. Hun slet allerede litt med motivasjonen. Hun lurte på om hun var mettet. Hun hadde vunnet alt.

Bjørgen tok to gull og en bronse i Falun-VM. Seks år senere avslører hun sin opplevelse om sponsorbråket i boken som kommer tirsdag.

NY BOK: NRK-journalisten Ingerid Stenvold har skrevet boken om Marit Bjørgen.

Vidar Løfshus sier han alltid har vært en forkjemper for lojalitet mot landslagsmodellen.

– Jeg engasjerte meg alltid hvis det var utøvere som truet den, så det stemmer sikkert det, sier Vidar Løfshus om konflikten Marit Bjørgen beskriver.

Løfshus flirer litt av at han skal ha vært rasende og sagt at Bjørgen ødela for hele laget.

– Jeg husker ikke detaljene i den telefonsamtalen. Men som jeg sier er engasjementet rundt dette sterkt for min del.

– Det at du skal ha truet med å kaste henne ut av landslaget er veldig konkret, da. Husker du det?

– Jeg husker ikke konkret hva jeg sa. At jeg var rasende føler jeg er tabloidisert, sier Løfshus.

Bjørgen følte at skiforbundet i for stor grad solgte utøvere til sine egne sponsorer.

– Det er litt følelsen av at vi mistet kontroll over oss selv. Det var mye frustrasjon mellom løpere og forbundet. Vi var uenige i ting, ikke minst da ting ble mye større, så følte vi at forbundet ikke var helt med i utøverkontrakten.

– Jeg har et godt forhold til Vidar, men jeg tror han var litt presset på alle områder. Vidar kan jo koke litt, og så er vi ferdige med det etterpå, legger hun til.

Den tidligere sports- og landslagssjefen skal i vinter være langrennsekspert for Viaplay. Han føler han alltid har hatt et ryddig og veldig godt forhold til Bjørgen.

– Men det var en liten periode det var litt anstrengt da hun forhandlet med Craft, sier Løfshus.

Konfrontert med påstanden om at han personlig la press på Bjørgen, skriver skipresident Erik Røste følgende i en SMS til VG:

– Siden Marit var en av våre aller viktigste løpere var jeg informert. Jeg var ikke involvert i den interne diskusjonen mellom langrenn og Marit, men i det prinsipielle når det gjelder personlige avtaler versus forbundets avtaler.

To år etter, i 2017, vant Bjørgen 4 VM-gull i Lahti. De siste av til sammen 18 VM-gull.