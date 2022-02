VANT KVALIFISERINGEN: I mandagens kvalifisering var Birk Ruud klart best.

Derfor kan Birk Ruud bli historisk OL-gullvinner

BEIJING (VG) Birk Ruud (21) er favoritt til å vinne et historisk OL-gull her i «Holmenkollbakken» i Beijing natt til onsdag norsk tid. Hans norske friski-lagvenninner forklarer hvorfor.

– Jeg har skikkelig tro på at Birk kan få det gullet rundt halsen. Han har store nok triks til å klare det, og han har gjort triks som ingen andre har gjort. Han stiller veldig sterkt, svarer Johanne Killi på VG spørsmål om han er en klar gullfavoritt.

– Ja, absolutt, kommer det resolutt fra Sandra Eie (26) på samme spørsmål.

Innfrir akrobat-kunstneren Ruud, som også har gjort seg bemerket i TVNorge-suksessen 71 grader nord, blir han den første mannlige friski-kjøreren som har vunnet OL-gull i Big Air. Øvelsen er på vinterlekenes freestyle-program for første gang i Beijing 2022. Den ble OL-innført i snowboard i Pyeongchang-OL for fire år siden.

HØYE SVEV: Birk Ruud i aksjon under mandagens kvalifisering.

– Men jeg tror også Tormod (Frostad) og Christian Nummedal kan overraske. Du skal ikke undervurdere dem. Det er lite som skiller topp tre og resten. Men herre gud, Birk er utrolig sterk mentalt. Han kan enkelt ta medalje her. De må passe seg de andre, tilføyer Sandra Eie – som gråt av skuffelse etter å ha endt sist (12) i kvinnenes finale tirsdag.

I kvalifiseringen mandag var Sandra Eie fjerde best, 0,75 poeng totalt foran Eileen Gu (18).

Hjemmehåpet Gu, født og oppvokst i California, tok historiens første friski-gull i Big Air etter å ha satt et 1620-triks i finalens siste omgang. For første gang i konkurranse for hennes del.

HJEMMESEIER: Eileen Gu vant kvinnenes Big Air.

Frankrikes Tess Ledeux (20) ble nummer to, 0,75 poeng bak Gu. Hun brøt sammen på sletta da hun så det på resultattavlen i den enorme Big Air-arenaen – kalt «Holmenkollbakken» av de norske friski- og snowboardutøverne.

Birk Ruud var nær suveren da han var best i Big Air-kvalifiseringen mandag. Dommerne ga hans to beste og tellende hopptriks, av tre, 94,50 (1. run) og 93,25 (3. run) poeng. Totalt 187,50 poeng.

Amerikaneren Alex Hall (23), mangeårig rival og god kamerat av Birk Ruud, kom på annenplass med 90,75 (2) og 89,50 (3) poeng – totalt 180,25 poeng.

Sveriges Oliwer Magnusson var tredje best i kvalifiseringen, hele 10,5 poeng bak nordmannen.

Norges Christian Nummedal og Tormod Frostad tok sjette- og syvendeplass, med henholdsvis 171,50 og 171,25 poeng til sammen for sine to beste hopptriks.

– Det er veldig små marginer, i lufta, take off og landing kan det skje litt, understreker også Johanne Killi.

Hvis hun i finalen hadde fullbyrdet trikset hun hadde planlagt og fikset under trening, kunne hun tatt fjerdeplass. En mislykket såkalt grab og en liten tøtsj i bakken sendte henne tre plasser ned.

– Jeg var veldig nærme. Men syvendeplass er greit nok. Jeg må bare hjem og trene mer, sier hun til VG i pressesonen etter sitt tredje og siste finalerun.

På spørsmål om det var fortjent at tidenes første OL-gullmedalje i Big Air for friskikjørerne gikk til Eileen Gu, svarer hun ja, absolutt. Tess Leduex «hadde nok sett for seg» at gullet var hennes da hun i sitt siste run satte utfor som siste kvinne.

– Hun imponerte. Jeg visste ikke at hun kunne det siste trikset (1620). Hun er veldig sterk mentalt, sier Johanne Killi om Eileen Gu.