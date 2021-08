BRONSE: Hermann Tomasgaard kunne slippe jublende løs etter at medaljen var sikret. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Tomasgaard sikret OL-bronse etter dramatisk medaljeseilas: − Jeg hadde aldri trodd dette

TOKYO/OSLO (VG) Hermann Tomasgaard (27) seilte inn til OL-bronse, og tok Norges første OL-medalje i seiling siden 2004.

Publisert:

– Det er vanvittig gøy. Jeg hadde aldri trodd dette, sier Tomasgaard.

OL-debutant Hermann Tomasgaard jublet vilt i vannet etter tredjeplass sammenlagt i herrenes laser-konkurranse. Det endte med å bli svært nervepirrende. Nordmannen lå lenge an til sølv, men holdt til slutt på å miste medaljeplass.

– Det føles veldig bra. Men jeg var usikker til å begynne med etter målgang, innrømmer den ferske medaljevinneren overfor VG i badebyen Enoshima, halvannen times biltur utenfor Tokyo.

– Jeg seilet absolutt ikke mitt beste race, men fikk sydd det sammen til slutt, sier 27-åringen.

Han var ett stort glis i pressesonen etter målgang. Lettelsen var til å ta og føle på når han snakket med VG og to andre norske medier.

Tomasgaard var helt klar på at han hadde vunnet en bronsemedalje - ikke at han hadde tapt et sølv.

– Hva betyr dette for deg?

– Det betyr utrolig mye. Dette er veldig, veldig gøy. Det har vært noen år siden seiling fikk sin forrige medalje, sier Tomasgaard.

– Var du nervøs før start i dag?

– Ja, det var jeg. Jeg forsøkte å holde nervene i sjakk, men under racet kjente jeg det noen ganger. Men jeg tror de rundt meg var ganske nervøse også. Vi gjorde feil alle tre som hadde størst medaljesjanser.

Etter de ti innledende seilasene hadde Hermann Tomasgaard henholdsvis tre og fem poeng å gå på til kroatiske Tonci Stipanovic og kypriotiske Pavlos Kontides, samt 14 poeng ned til tyske Philipp Buhl.

VÅT JUBEL: Hermann Tomasgaard ble kastet i vannet av tyske Philipp Buhl etter at medaljen var sikret. Foto: Heiko Junge

Det var de tre konkurrentene som ble pekt på som nordmannens største konkurrenter i kampen om OL-sølvet. Allerede før finalen var det klart at gullet gikk til australske Matthew Wearn.

I motsetning til de ti første seilasene, telte poengene dobbelt i medaljeseilasen.

Hermann Tomasgaard: Dette er OL-seileren Hermann Tomasgaard: * Alder: 27 år (Født 1. april 1994) * Seilforening: Kongelig Norsk Seilforening * Båttype: Laser standard * Trener: Anton Garotte * Verdensranking: 4 * OL-deltagelser: 1 (Tokyo i 2021) * OL-medaljer: Bronse i Laser (2021) * VM-medaljer: Gull i RS tera (2008), sølv i Laser 4.7 (2009), to sølv i U21-klassen i Laser standard. * EM-medaljer: Sølv i Laser standard (2018), ett sølv i U21-klassen i Laser standard. * Aktuell: Tok søndag OL-bronse i Laser-klassen i Tokyo. Det var Norges første medalje i seiling på 17 år. Vis mer

Ved første mellomtid lå Tomasgaard på åttende plass, og var passert i sammendraget av Stipanovic. Nordmannen slo raskt tilbake, og seilte helt opp på annenplass i medaljeseilasen.

Nordmannen falt etter hvert ned igjen, og endte på syvende plass. Dermed ble han passert av Stipanovic i sammendraget, men tok OL-bronse.

Tomasgaard endte med 85 poeng totalt, tre poeng bak Stipanovic på sølv og 32 poeng bak Wearn på gull. Ned til Kontides på fjerdeplass skilte det bare tre poeng.

Etter målgang var det en nervepirrende venting på de offisielle resultatene, men da den norske medaljen var klar kastet tyske Buhl seg rundt halsen på Tomasgaard i jubel så begge gikk i vannet.

– Det var da det gikk opp for meg. Han er en av treningskameratene mine, og unner meg dette, sier Tomasgaard.

Med det er Tomasgaard Norges tredje medaljevinner i dette OL, etter gullet til Kristian Blummenfelt i triatlon og Kjetil Borchs sølvmedalje i singlesculler i roing.

Seiling er historisk Norges beste dispiling i sommer-OL, men dette var den første OL-medaljen siden Siren Sundbys gull i Athen 2004. Norge står nå med 32 olympiske medaljer i seiling – 17 gull, 11 sølv og 4 bronse.

– Dette var helt vanvittig. En medalje i et OL er kjempestort. Disse seilerne er utrolig jevne, så at han klarer å vippe det sin vei er vanvittig imponerende. Jeg synes han viser enorm mental styrke som klarer å dra dette i land, sier Siren Sundby til VG.

– Det er ekstremt gledelig at vi kommer inn på medaljestatistikken igjen. Det har vært tørke siden min tid, så dette er ekstremt viktig med tanke på rekruttering. Jeg tror dette kan være med på inspirere mange unge som kanskje satt tidlig oppe for å se på, sier Sundby.