Idrettsledelsens fargeløse fellesskap

Publisert: 28.05.18 18:21

Norsk idrettsledelse har to store utfordringer i arbeidet med å oppnå «Idrettsglede for alle». De henger tett sammen.

Helgens ledermøte tok for seg flere av de viktigste problemstillingene norsk idrett må jobbe hardt med i tiden som kommer.

Her kom det blant annet frem hvordan en omfattende omorganisering er nødvendig for å effektivisere og avbyråkratisere organisasjonen , og bringe idrettsbevegelsen i takt med tiden .

Men utfordringene stopper på ingen måte her.

Der lederslanking og avbyråkratisering er et konkret og strukturelt prosjekt, hvor konkrete tiltak kan iverksettes og deretter måles, er andre spørsmål svært så mangefasetterte.

I tillegg til anleggsetterslep, kjønnsproblematikk og fremtidens finansieringsform, blir særlig to spørsmål viktige fremover:

1. Hvordan hindre at kostnader sperrer for deltagelse?

2. Hvordan øke oppslutningen i innvandrermiljøer?

Begge problemstillingene vekker bekymring innad i idrettsbevegelsen, og langs begge akser forsøkes det å foreta seg noe.

Men hva kan og bør man gjøre for å bli så inkluderende som det er uttalt at man ønsker å være?

Kostnadene knyttet til å være med i idretten, og faren for at barn og unge ikke får vært med fordi det er for dyrt for familien, er kanskje det aller mest betente temaet.

Nå slår Oslo idrettskrets alarm om hvordan kostnadene for samme idrett kan variere fra noen hundrelapper i måneden til 18.000 kroner i året for en 14-åring, og peker på hvordan de ser en «trend flere steder der sportslige ambisjoner og forretningsmessig drift utfordrer sunn foreningsdrift og frivillighet».

Problemstillingen har flere sider, men det er ikke vanskelig å sette seg inn hvordan det er å være den familien der barna gjerne vil være med, men hvor økonomien setter en stopper, og barna settes på sidelinjen mens andre i klassen er med på akademier og utenlandsturer.

Idrettskretsen kjenner denne problemstillingen tett på kroppen, og har vedtatt en handlingsplan med tre hovedområder: Påvirkningsarbeid, områdesatsing og foregangsklubber.

Konkret handler dette om en kombinasjon av pisk og gulrot, der det sammen med kommunen satses ekstra hardt på drift og aktivitet i områder som Groruddalen, Søndre Nordstrand og indre bydeler i øst.

Her skal klubber som vil gjøre en ekstra innsats for mangfold og inkludering kunne få økt støtte.

Til grunn for dette ligger det avgjørende prinsippet om at idrett ikke bare skal være for de ressurssterke. I Oslo lever for eksempel 20.000 barn i familier med vedvarende lavinntekt.

Da er det av helt avgjørende betydning at de som vil være med i idretten får mulighet til å gjøre det, uansett hva mamma og pappa har i lønningsposen. Fremover skal arbeidet for å få kostnadene ned styrkes, både i hovedstaden og andre steder i landet.

Nå er det ikke nødvendigvis en direkte korrelasjon mellom dette og utfordringene med å få med seg tilstrekkelig mange barn og unge med innvandrerbakgrunn.

For det første er nemlig idrett allerede i dag en av de aller viktigste integreringsarenaene som finnes, og for det andre er det selvsagt mange med innvandrerbakgrunn som er riktig så økonomisk ressurssterke.

Men det er likevel en viss sammenheng mellom utfordringer knyttet til kostnader og behovet for mangfold og tilvekst i alle befolkningsgrupper.

Og ser man på dem som styrer som forbilder og ledestjerner, er det hevet over tvil at mye gjenstår på integrerings- og mangfoldssiden. Ledelsen i norsk idrett fremstår rett og slett som et fargeløst fellesskap.

Dette belyste idrettsstyremedlem Marcela Bustos, som opprinnelig er fra Chile, godt i et intervju med Aftenposten i helgen .

– På middagen på Ledermøtet var det meg og de som serverte maten som var ikke-hvite. Jeg blir én av «de andre». Det er ikke nødvendigvis negativt, men jeg skiller meg ut. Jeg tenker: Hvorfor er det ikke flere?

Dette er blant utfordringene norsk idrett skal jobbe hardt med fremover, blant annet gjennom kampanjen ALLEMED , som foregår i samarbeid med en rekke andre frivillige organisasjoner. Her skal blant annet en idédugnad bidra til å finne veier til å få med flere.

Disse problemstillingene er ikke løst over natten, men det er av altoppslukende betydning å bli kvitt barrierene for deltagelse, dersom visjonen om «idrett for alle» skal ha noe for seg.

Alle betyr nemlig nettopp ALLE. Uansett hvor mange kroner man har på konto eller hvor mye pigment man har i huden.