BANKERKUSK: Øystein Tjomsland, her med 10-millionerstraveren Tekno Odin, har en ny seiersmaskin i form av Magnums Othello. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Superonsdag med tre bankerkandidater

Publisert: 30.05.18 09:31 Oppdatert: 30.05.18 09:47

SPORT 2018-05-30T07:31:49Z

VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med bankeren direkte denne superonsdagen, som har over 900 000 kroner ekstra i syverpotten. Men det finnes flere kandidater

Olsbu endte til slutt opp med alenestreker på Magnums Othello og Myhreng Jerker.

– Både Magnums Othello og Royal Muscle skal regnes med flotte sjanser i de to første V76-løpene. Førstnevnte er en seiersmaskin av de sjeldne, mens Royal Muscle vant lett i debuten og skal ha mer å gå på. Myhreng Jerker feilet bort en topplassering sist og kan også runde alle feilfritt, mener Olsbu.

Dagens banker:

Magnums Othello (V76-1) har vunnet 12 av sine 13 siste starter. Tjomsland-traveren har sjansen igjen.

Dagens luring:

Make Me (V76-5) kan avslutte veldig bra med rett ryggløp og står således innbydende til.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 162 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1944 kroner

V76-1 (2600ma)

2 MAGNUMS OTHELLO

————————————

1 Il Sokken

11 Smedpål

12 Bossum Faksen

10 Gomnes Hans T.

7 Spydomann Ø.K.

9 Finnskog Nox

5 Tekno Teddy

4 Briljant

6 Spang Emblan

3 Løve Lomen

8 Torderud Stjernen

Løpet:

Magnums Othello er en seiersmaskin som får stå ugardert igjen.

Favoritten:

Magnums Othello har vunnet hele 12 av sine 13 siste starter og har kun tapt to ganger. Tjomsland-traveren har stort sett vunnet lett hver gang. Men denne gangen møter han langt tøffere selskap enn noen gang og kommer ikke til dekket bord, selv om han står perfekt til både spor- og grunnlagsmessig. Men 5-åringen er satt opp for løpet og kan absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Smedpål tok en sterk og enkel seier fra dødens sist. Derby-deltakeren har fordel av den lange distansen. Sporet betyr ikke så mye. Hesten er sterk og går til mål. Feilfritt skal han regnes blant de tre.

Luringen:

Il Sokken har vært fantastisk god i sine to siste starter. Nest sist tapte han kun for gode Rofstad Odin i en V75-finale og travet solide 1.26,0 over full distanse. Sist vant han lett fra tet. Er veldig kjapp ut, men det velges muligens ryggløp over stayerdistanse. Uansett skal han regnes blant de tre.

Startsiden:

Il Sokken er lynrask ut. Kusken velger om han vil sitte i tet eller ei.



V76-2 (2140mv)

3 ROYAL MUSCLE

4 Lightning Exclusive

2 Positano

9 Normandy Flax

7 Orlando Design

6 Movealot

————————————

1 Freedom d'Estino

5 Gary Above

10 Tayno Longlegs

8 Wagtail Happyharry

Løpet:

Royal Muscle er en klar bankerkandidat.

Favoritten:

Royal Muscle vant lett etter relativt tidlig tetkjenning i debuten sist og skal ha mer å gå på. Møter mer rutinerte hester, men skal regnes i striden igjen. Han står fint til på strek og skal normalt ha en god sjanse.

Outsiderne:

Lightning Exclusive var god i årsdebuten sist, hvor han vant greit. Trond Anderssen-traveren var klart forbedret i forhold til i fjor og står til for et fint løp. Løser det seg og han viser samme innstilling som sist, skal han regnes blant de tre.

Luringen:

Positano gikk endelig feilfritt sist. Overtok 1200 meter igjen da leder feilet og holdt farten greit til tredje, med tanke på at han mistet en sko. 4-åringen er kjapp fra start, og kommer han foran, stiger sjansene. Vidar Hop som kjørte Royal Muscle i prøveløpet er optimist med tanke på Positanos sjanser. Kan overraske.

Startsiden:

Positano er kjapp ut feilfritt. Royal Muscle er heller ingen sinke. Fra tillegg kan Normandy Flax komme fort.



V76-3 (2140mv)

7 MO LINE

2 RIGA VIKTORIA

————————————

6 Hadland Turi

1 Lykkje Tora

10 Myrull

12 Valle Oda

8 Bufjells Magi

9 Victoria Solbacka

3 Perle Vilja

4 Skjeggejomi

11 Mila

5 Egge Terna

Løpet:

Jeg prøver to hester i dette hoppeløpet, men ingen av dem er helt travsikre.

Favoritten:

Mo Line var god toer bak Eigelands Rebecca sist og avsluttet bra til annen bak Vik Jet nest sist. Trener Erik Killingmo er stor optimist og tror på seier bare hun holder seg til rett gangart.

Outsiderne:

Hadland Uri har ikke startet siden februar 2017 på grunn av brudd i et framkne. Hoppa som har tre seirer og tre annen på syv forsøk er farlig å avskrive, men hun trenger muligens løp i kroppen før hun er på topp. Dessuten har hun et trangt spor å hanskes med, men hun har aldri galoppert i løp før.

Luringen:

Riga Viktoria har feilet innledningsvis i sine to siste starter, men kom sterkt tilbake. Sist tapte hun kun for Spikfaks og Alm Andaman og var ikke mye slått. Gangen før vant hun greit. Holdt seg til rett gangart tredje sist, første gang ut etter pause og vant lett foran Nårje. Står fint til på strek. Kommer hun seg bare feilfritt rundt, skal hun regnes i striden.

Startsiden:

Ingen startraketter på strek. Noe åpent.



V76-4 (2100ma)

6 PLEASETELLMEWHATTODO

2 DELICIOUS DREAM

1 REALLYOKAY

3 Southwind Gizzel

9 Tracy Kronos

7 U.F. Andover Again

————————————

8 Invicta

10 La Diva Rossi

5 Jacobine Y.

11 Ebba B.R.

4 I Love Stacys Mum

Løpet:

Seks hester kan rekke i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Pleasetellmewhattodo var meget god før hvilen. Tapte kun for svært gode Merles Simone i sin siste start og tok tre V75-seirer på rappen før det. Heisholt-traveren skal være godt forberedt og kan vinne på direkten.

Outsiderne:

Delicious Dream feilet etter 650 meter sist, men kom solid tilbake, selv om hun endte uplassert. Gangen før tapte hun kun for meget gode Tortuga Bi. Har endelig trukket et perfekt spor. Bare hun holder seg til rett gangart, er hun trolig med helt der fremme.

Luringen:

Reallyokay er milevis bedre enn raden. I årsdebuten nest sist feilet hun seg bort direkte. Sist avsluttet sterkt fra køen på oppløpet. Man skal forsøke å forsvare sporet. Skulle hun klare det, stiger sjansene betraktelig.

Startsiden:

Reallyokay skal prøve å forsvare sporet, men stallvenninnen Southwind Gizzel og Jacobine Y. kan begge løse bra. Men de skal kanskje ha ryggløp.



V76-5 (2600ma)

4 BASTIAN LENDALUND

1 MAKE ME

9 LUXURY TILE

6 GHANDI B.R.

2 PERILLAT

10 AMAZING DREAM

3 ANTHONY DOWNS

11 GRETZKY BOKO

8 CHAMPIONCHIP

————————————

5 Backgammon

12 Mr. Picasso

7 Day U.S.

Løpet:

Et veldig åpent stayerløp. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Bastian Lendalund er en seiersvant danskegjest som kommer med ambisjoner. I år har han vunnet tre av fem, mens det ble seier i åtte av 14 løp i fjor. Dahlgaard-traveren er flink fra start, og skulle han komme foran, stiger sjansene.

Outsiderne:

Luxury Tile har fått et par løp i kroppen. Første gang ut tapte hun kun for meget gode Tortuga Bi, dog klart. Sist ble hun sliten etter en tøff åpning og firte til femte. Står til for et fint smygløp, og blir det tøft tempo underveis er hun ikke ufarlig. Hoppa vant seks løp i fjor og var blant de to fremste i 11 av 15 løp.

Luringen:

Make Me avsluttet bra til tredje bak to gode sist, In Håleryd og Laser Tile. Er bra fra start, men er nok klart best med ryggløp. Skulle hun få det og luken komme til slutt, skal ingen føle seg trygge.

Startsiden:

Make Me, Anthony Downs og Bastian Lendalund kjører trolig om føringen.



V76-6 (2100ma)

10 MADELEN L.T.C.

12 QUITE PEPPER

7 MONI VIKING

1 SPEEDMEISTER

9 W.J. EMINENT BERGEN

5 RONATO

————————————

8 Stormbringer G.R.

4 Anazai

6 Dream On Plush

11 N.Y. Diamond In The Sky

2 Tayno Dream

3 Turboline D.K.

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Madelen L.T.C. vant enkelt fra tet på 1.12,7 full vei i Årjäng sist, tross en trykk underveis. Hun er nok klart best i tet og står således sjanseartet til. Men i den formen hun er i nå, kan hun likevel vinne med litt klaff. Nest sist satt hun fast i det lengste.

Outsiderne:

Quite Pepper kommer ut etter lang pause. Er en vinnerhest som har seiret i 12 av 18 forsøk. Trenger nok løp i kroppen før han er på topp, og sporet er dårlig. Likevel er han farlig å avskrive.

Luringen:

Speedmeister er behandlet og kommer ut etter pause. Står til for et fint ryggløp, som han er klart best med. Kan speede fort om luken kommer.

Startsiden:

Speedmeister skal ha rygg. Ronato eller Anazai kan få overta. Stormbringer G.R. er heller ingen sinke om det satses.



V76-7 (2140mv)

14 MYHRENG JERKER

————————————

7 Villas Cato

6 Ådne Odin

8 Troll Solen

4 Roli Eld

5 Ask Eld

11 Wik Emil

1 Philip Lyn

13 Lille Jim

15 Mjølner Herkules

12 Finnskog Fokus

9 Smedviktor

2 Arvesølv

3 Tojo Prinsen

10 Art Haaken

Løpet:

Jeg lar Myhreng Jerker stå ugardert. En kvintett i mot.

Favoritten:

Myhreng Jerker var uheldig og feilet bort en topplassering og en tid rundt 1.22,0 sist. Var solid i startene før også og kan runde alle.

Outsiderne:

Ådne Odin har avsluttet fort etter sen åpning i sine siste starter og en seier er like om hjørnet. Står spennende til i springspor.

Luringen:

Villas Cato var knallhardt ute sist og sto på flott til fjerde bak Hellin Faxen og Lex Lodney. Også han vinner løp snart.

Startsiden:

Philip Lyn, Ådne Odin og Villas Cato kjører om føringen.