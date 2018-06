LANGLØPSEKSPERT: Tekno Jerken har vunnet alle sine tre siste starter over tre kilometer. Tross årsdebut kan han vinne på direkten i en noe åpen V75-innledning. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Oslo Grand Prix-vorspiel med V75

Publisert: 08.06.18 10:29

SPORT 2018-06-08T08:29:40Z

Den store Oslo Grand Prix-helgen er kommet. Først blir det V75-vorspiel på Bjerke-banen lørdag, før det braker løs med storløpene på søndag.



VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer tre bankerkandidater lørdag i form av Gento, Tortuga Bi og Arsenal og lar de to førstnevnte stå ugardert.

– Gento har vært overlegen i sine tre siste starter og har imponert stort. Bare det ikke blir helt feil med posisjonene, har nederlenderen en meget god sjanse igjen, mener Olsbu.

– Tortuga Bi er ubeseiret i sine fire starter i Kolnes-regi her hjemme i Norge og har vært fantastisk god. Hun er knallhardt ute grunnlagsmessig, men har kapasitet langt utover grunnlaget sist. Bare hun ikke blir sittende fast, kan hun vinne igjen, tror traveksperten, som også vurderte Arsenal som en alenestrek.

– Arsenal feilet seg bort sist, men gikk solide løp før det og er også et klart bankeralternativ, sier han..

Spennende blir det allerede i langløpet i V75-innledningen, hvor han setter Lundstrøm Wolden-duoen Tekno Jerken og Will Prinsen først.

Dagens banker

Gento (V75-2) har imponert stort i sine siste starter og kan ta sin femte strake seier.

Dagens luring

Misi Ø.K. (V75-5) feilet bort annen og en 1.28-tid sist. Er klar for en rekordforbedring og blir dessuten kuskeforsterket med Vidar Hop.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 252 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1920 kroner

V75-1 (3120mv)

15 TEKNO JERKEN

11 WILL PRINSEN

3 BRÅTNESFAKS

7 TROLL SOLEN

1 HANSLANKARI

4 JETSU

14 MOE SVARTEN

6 Sordo

——————————-

9 Tripsson Ø.K.

5 Søndre Jerkeld

8 Pave Faks

2 Kodran

10 Vertigo Bjørn

13 Philip Lyn

12 Tao Elda

Løpet

Flere med vinnersjanse i dette stayerløpet.

Favoritten

Tekno Jerken gjør årsdebut. Er på gang, men trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Har dog vunnet alle sine tre siste løp på denne distansen, alle på Bjerke. Får et knepent tips.

Outsiderne

Will Prinsen, fjorårets Derby-vinner, er i sitt livs form og skal regnes i striden igjen.

Luringen

Bråtnesfaks står perfekt inne grunnlagsmessig på strek. Var uheldig og feilet bort tredjeplassen sist og i striden tredje sist. Tapte kun knepent for Troll Solen tross et tungt løp nest sist. Står 20 m bedre til kontra ham nå. Aktuell feilfritt.

Startsiden

Nr. 1 kan kanskje forsvare sporet.



V75-2 (2100ma)

10 GENTO

——————————-

2 Chianti

4 Quiz Töll

6 Laser Tale

9 Vega Östervang

8 Tour Knight

3 Firstlady Michelle

5 Vega Simoni

1 The Patriot

7 In Håleryd

Løpet

Gento kan vinne Summer Meeting-finalen.

Favoritten

Gento har vært knallgod til fire strake seirer og blir klar favoritt. Sist i kvalifiseringen til dette løpet, ble han sendt i angrep fra køen 1200 meter igjen. Kom ned i dødens på siste bortre og vant enkelt med tre lenger foran Chianti for gjestekusk Thomas Uhrberg. Står i bakspor igjen, men bare det ikke blir helt feil for trener og kusk Patrick de Haan skal ekvipasjen regnes med en flott sjanse igjen. Nest sist satt hesten tidlig i tet etter en 1.09,5-åpning. Likevel var han helt suveren til slutt med krefter spart. Tredje sist var han også overlegen etter å ha trykket seg til tet etter 800 meter. Jeg har god tro på ham igjen.

Outsiderne

Quiz Töll vant knepent foran Tour Knight etter et fint løp i annet utvendig sist. Gangen før sto hun på fint til tredje etter drøye sisterunden i dødens. Med klaff er hun aktuell blant de tre.

Laser Tile fikk seiersrekken brutt sist, men gikk ikke noe dårlig løp. Han fikk press i front og måtte tåle tøffe passeringer. Tapte kun knepent for In Håleryd som fikk lifte med i hans rygg. Fra tet stiger sjansene.

Luringen

Chianti var klart forbedret sist. Ble med Gento i angrep 800 meter igjen og sto på flott til annen bak denne. Goop-traveren står langt bedre spormessig til og kommer muligens ut skoløs nå. Det kan gjøre ham enda hvassere. Dessuten har han fått et par løp i kroppen etter pause.

Startsiden

Laser Tile er meget kjapp og vil yppe seg mot Chianti og Firstlady Michelle.



V75-3 (1609ma)

1 TORTUGA BI

——————————-

4 Charisma K.W.

10 Merles Simone

8 Una Blessed

2 Stickittothem

5 Merit

3 Come Vacation

6 Tarita del Sile

12 Xanthis Amazing

9 April Sisu

7 Global Supremacy

11 Synjo Diva

Løpet

Tortuga Bi får stå ugardert i dette hoppeløpet.

Favoritten

Tortuga Bi er ubeseiret i sine fire starter i Norge og har imponert stort. Kolnes-traveren er knallhardt ute grunnlagsmessig, men har kapasitet langt utover sitt beskjedne grunnlag. Hoppa dundret unna i tet i 1.11-fart nest sist og var helt overlegen, noe han har vært hver gang. Usikkerhetsmomentet er startsiden. Hun er bra fra start, men kan bli overflydd. Forsvarer hun sporet, tror jeg hun vinner igjen, ellers blir det sjanseartet. Bare hun ikke blir sittende fast, har hun uansett en god sjanse.

Outsiderne

Merles Simone satt i tet etter 400 meter sist etter en tøff 1.09,6-åpning og firte til femte til slutt i et løp gode Code Bon vant. Kan runde til en trippelplass feilfritt.

Luringen

Charisma K.W. har fått et par løp i kroppen og var god i tøft lag sist, som treer bak Jet Voice og Valokaja Hindø. Tuverud-traveren kan åpne fort og vil yppe seg mot favoritten på startsiden. Og kommer hun seg først foran på en sprint, er det ikke umulig at det kan holde inn, om åpningen ikke blir for tøff.

Startsiden

Tortuga Bi utfordres av Charisma K.W. og Stickittothem.



V75-4 (2100ma)

9 ARSENAL

6 Bastian T

10 Thai Profit

4 Always On Time

2 Revelino Jet

——————————-

1 Looking Superb

3 Kick Off Classic

11 Kicking Classic

5 Raleigh

12 Albatros

7 Da Vinci B.R.

8 Standing Ovation

Løpet

Arsenal blir klar favoritt i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Arsenal feilet seg bort sist, men var solid i startene før. I de to foregående startene avsluttet han flott etter sen åpning, mens han vant enkelt i startene før. Peter Untersteiner-traveren, som denne gang blir kjørt av Peter Ingves, står til for et fint løp og skal regnes med en god sjanse igjen.

Outsiderne

Bastian T har gått to gode løp etter pause og nærmer seg en seier. Sist travet han i dødens siste 1400 m og var god toer bak en suveren V.M. Viking. Med posisjonsklaff er han aktuell blant de tre på ny.

Always On Time hisset seg voldsomt opp etter en liten utsettelse på Solvalla sist og feilet seg bort før bilen slapp. Er kjapp fra start og kan lede lenge, men full vei er ingen fordel.

Luringen

Thai Profit har vært god i sine siste starter. Slapp føringen etter 400 meter sist og avsluttet bra til tredje i et løp gode Code Bon vant. Gangen før tok han ned en tapper Photo Lavec etter et perfekt løp. Er nok aller best på sprint, men har vært nede på 1.12-tallet i begge sine siste starter. Blir det tøff kjøring i front, har han som regel en flott sluttspurt å by på.

Startsiden

Always On Time tar teten feilfritt.

V75-5 (2120mv)

7 NESS TJO EDEL

15 KARMLAND ANNA

1 MISI Ø.K.

14 TRØ YR

——————————-

13 Skeie Stjerna

4 Eikjærva

6 Bjørnemyr Tara

10 Eikronja

5 Tangen Marte

2 Komnes Anna

3 Kleppe Elfina

8 Jega Janda

9 Njølstad Stjerna

12 Mai Oda

11 Hanse Terna

V75-6 (2100ma)

5 OTHELLO VICTORY

2 SHOTPROOF

7 AMOUR DU COGLAIS

——————————-

6 Jet Voice

10 Hickothepooh

4 Greyhound d'Estino

9 Ridolini Park

11 Beatriz

12 Dream On Plush

8 Hades Håleryd

1 Big City Rambler

Løpet

Jeg sjanser på tre hester i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Othello Victory var klart forbedret og imponerte med en enkel seier på ny pers, 1.10,7, i årsdebuten sist, første gang ut Peter Untersteiner-regi. Travet i dødens fra siste bortre og vant lett. Kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Skal regnes igjen. Det er tross alt en hest som har vunnet 19 av 39 starter.

Outsiderne

Amour du Coglais ble tredje bak Elitloppsdeltakeren Takethem i sin siste start før pause. Jeppe Juel-traveren er kjapp ut og god på sitt beste. Skal ikke avskrives tross sporet.

Luringen

Shotproof har vært bra i sine to starter etter pause. Holdt knepent unna fra tet første gang ut, men var mye bedre sist på Copenhagen Cup-dagen. Avsluttet flott til fjerde da og ble fjerde bak Trinity Lux på sterke 1.11,8 over full distanse. Står fint til spormessig og skal regnes.

Startsiden

En åpen startside. De tre innerste, samt Amour du Coglais kan alle åpne fort. Jet Voice er heller ingen sinke om det blir laddet.

V75-7 (3160mv)

1 ANNIE'S BOY

13 MILLMINX

3 GRETZKY BOKO

10 INGEMAR PALEMA

4 VIVALDI

14 DARCO

5 A.D. Sleipner

6 Lins Tanic

——————————-

8 Bivo Torkdahl

11 Skylander Hill

12 C.C. Nosto

15 Bale M.B.

7 Going Transs R.

9 Sao Paulo

2 Arion Augustinu

Løpet

Jeg prøver halve feltet i et åpent langløp.

Favoritten

Annie's Boy har vært radikalt forbedret i Halle-regi. Var solid til seier fra dødens sist og ble fjerde i et langløp på Biri nest sist. Står perfekt til på strek og kan lede hele veien.

Outsiderne

Millminx har vært meget god i år med hele seks seirer på åtte forsøk, men må ha tur fra bakspor på tillegg nå.

Luringen

Gretzky Boko avsluttet bra sist og er skikkelig på gang igjen. Det er stilt forventinger til ham. Feilfritt og på sitt beste kan han vinne.

Startsiden

Annie's Boy forsvarer sporet.

NØKKELKUSKEN

Navn: Frode Hamre

Alder: 54 år

Antall seirer i år: 30

Antall seirer totalt: 1950

Klart for Hamre-helg

Frode Hamre sender som vanlig ut flere topphester til Bjerkes årlige storhelg. Søndag lanserer han stallens Giveitgasandgo som folkebanker i V75. Lørdag tror han mest på to av stallens kaldblodshester i V75-spillet.

V75-1: - Han er i toppform, Will Prinsen , og er nok den med de beste forutsetningene. Vi skal likevel gi ham kamp med Troll Solen , som gjorde et sterkt løp sist og som nærmer seg toppform. Tekno Jerken er en topphest som aldri skal glemmes. På strek kan Bråtnesfaks stjele løpet fra tet.

V75-2: - Han tok en råsterk seier på Åby sist, Gento . Klar favoritt etter den innsatsen. Laser Tile har imponert og tar fort teten, om Chianti ikke gjør det. De to skal regnes bak den store favoritten.

V75-3: - Hun er kraftig på gang, Charisma K.W. Jeg tror hun tar tet og leder hele veien. Banker.

V75-4: - Åpent. Likevel med Arsenal som logisk favoritt. Han galopperte riktignok sist, men var veldig bra i løpene før. Revelino Jet kan bli vond å runde om han kommer fint til med tempo underveis. Raleigh har kapasitet og form som rekker, men har galoppert litt i det siste. Hjemmehåpet er Thai Profit , som holder toppform.

V75-5: - Stallens beste V75-sjanse lørdag er Ness Tjo Edel , som ledet i det lengste sist. Kjemper hun like bra nå som da, tror jeg på seier. Hesten å slå blir trolig Misi Ø.K. som har et høyt toppnivå og som kan lede lenge. Selv kjører jeg Karmland Anna , som var knallgod sist, men som står litt utfordrende til.

V75-6: - Shotproof får tipset. Han har vist fine ting i det siste og sitter fort i tet. Men han skal slite litt for å holde Jet Voice fra livet mot mål. Avslutningen hans til seier sist, luktet det svidd av. Blir det først tempo i tet, inviteres også Hickothepooh inn i leken. Han duger på sitt beste.

V75-7 : - Se ikke bort fra at Annie’s Boy leder dette løpet fra start til mål. Han var knallgod sist. Vivaldi kommer fra Danmark med fine prestasjoner og skal regnes sammen med Millminx , som har imponert, men som står vanskeligere til nå. Vår mulighet er Going Transs R. , som slet med halsen sist, men som har et høyt toppnivå.