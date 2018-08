Syndebukken nektet å snakke med pressen: – Ikke i dag

VALLE (VG) (Vålerenga - Tromsø 3–0) Mushaga Bakenga bommet på en gedigen sjanse og kunne utlignet for Tromsø. I stedet ble det 3–0-tap mot Vålerenga, og spissen var så skuffet at han ikke ville snakke med pressen etter kampen.

– Ikke i dag.

Det var det eneste en tydelig skuffet Mushaga Bakenga hadde å si til pressen etter 3–0-tapet mot Vålerenga på Intility Arena.

Etter en time og på stillingen 1–0 til hjemmelaget hadde han nemlig en gedigen mulighet til å sette inn utligningen for Tromsø. Han ble spilt gjennom av Kent-Are Antonsen, og kom helt alene med Vålerengas Adam Larsen Kwarasey. Hele stadion trodde utligningen skulle komme da Tromsø-spissen chippet ballen over Vålerenga-keeperen.

Men avslutningen gikk like utenfor, og i stedet sørget to scoringer på tampen av kampen fra Magnus Grødem og Peter Godly Michael for at Vålerenga vant 3–0 - deres første seier i Eliteserien siden 26. mai.

Bommen ble avgjørende, og spissen gikk altså rett forbi mixed zone etter kampen. Bakenga har ikke scoret i Eliteserien siden 22. oktober 2017, da Tromsø slo Stabæk 2–1.

Simo Valakari er likevel ikke bekymret for spissens måltørke.

– Spisser er spesielle spillere, og de lever for å score mål. Men sånn jeg ser min spiss er for eksempel hvordan Bakenga jobber i dag. Han jobbet godt uten ball og skapte rom, hjelper de andre spillerne og stopper aldri med å løpe. Ja, han bommet på hans store målsjanse, men jeg kommer til å fortelle Bakenga at om han jobber som i dag vil målene komme, han må bare tro på det, sier Tromsø-treneren til VG etter klubbens fjerde tap på rad i Eliteserien.

– Jeg er sikker på at med hans kvaliteter og hans potensial vil målene komme, legger Valakari til.

Nitrist Tromsø før pause

Tromsø hadde mye ball de første 45, men slet med å spille seg gjennom et kompakt Vålerenga-forsvar - uten en skadet Felipe Carvalho. Men det var Vålerenga som hadde de desidert største sjansene. Etter bare tre minutter fant Amin Nouri Bård Finne inne i boksen som avsluttet rett på Gudmund Kongshavn.

En kjempesjanse for hjemmelaget, men like etter fikk Finne bedre treff. Det var nærmest en reprise av den første sjansen da Nouri igjen kom seg fri og la inn fra venstrekanten og denne gangen kunne Finne banke inn 1–0 for vertene.

Tromsø fortsette å ha ballen mye resten av omgangen, men spilte seg ikke til en eneste målsjanse og Finnes nettkjenning var den eneste da lagene gikk til pause.

Sjansebonanza

Det var et helt annet TIL-lag som kom ut av garderoben etter hvilen. Presset var høyere, og «Gutan» gikk rett i angrep. Minutter ut i andre omgang hadde Gjermund Åsen en gigantisk mulighet til å utligne, men en meget god Adam Larsen Kwarasey slo ballen opp i tverrliggeren og hindret 1–1 på Valle.

Og sjanser ble det flere av i andre omgang: Åsen fikk en ny mulighet til å blåse liv i kampen igjen like etter da Gamst fant trønderen i feltet, men avslutningen gikk like utenfor. Så var Ejuke nære å doble ledelsen for Vålerenga. Mushaga Bakenga bommet på sin nevnte 100 prosent-sjanse alene med Kwarasey minutter senere, før Finne banket et frispark i tverrliggeren etter en snau time.

Det så lenge ut til å ende 1–0, men på tampen av kampen doblet Magnus Grødem ledelsen, før Peter Godly Michael satte inn 3–0.

Og Ronny Deila kunne slippe ut sin svært etterlengtede jubel foran den sultefôrede Klanen.