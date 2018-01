«Trekant-Thomas», Ulvang-nevø og Iversen slo Lyn med to OL-løpere

Publisert: 14.01.18 11:31 Oppdatert: 14.01.18 15:35

SPORT 2018-01-14T14:35:11Z

GÅSBU (VG) Emil Iversen gikk en taktisk strålende ankeretappe og sikret NM-gull til Varden Meråker over NMs største stafettfavoritt.

Etter et herlig spurtoppgjør mellom landslagsduoen Emil Iversen og Simen Hegstad Krüger, ble det gull til trønderne. Asker ble nummer tre.

På laget som ble norgesmester gikk «Trekant-Thomas» første etappe. Han vekslet bare 17 sekunder bak Lillehammer og Martin Løwstrøm Nyenget.

«Trekant-Thomas» som heter Thomas Albertsen Dahlen var for noen år siden med i NRK-serien «Trekant», et opplysningsprogram om sex. Nå viste han at han er en god mann på førsteetappe.

– Ja, du kan kalle med «Trekant-Thomas», sier Dahlen i gullhumør.

Jørgen Sæternes Ulvang på andreetappe er nevøen til Vegard Ulvang.

Rått

– Rått. Vi gikk bra alle tre. Thomas hang nesten på, Ulvang beit seg på HC og jeg fikk gå ut sammen med Krüger og da ble det gull. Det er rått for alle, sier Emil Iversen til VG.

Med to forhåndsuttatte OL-løpere på Lyn-laget med Holund og Krüger, så har NM antagelig aldri hatt en større gullfavoritt. Men Varden overrasket.

– Vi er er relativt overrasket, sier Ulvang.

– Ja, vi er det, sier Dahlien og ler.



– Er det sånn at det egentlig ikke skulle vært mulig med NM-gull til dere i år?

– Ja, når du ser på oss, så må vi ha hatt god glid, svarer Iversen.

– Bra form, glid og bra humør så kommer man plutselig øverst på pallen, det er deilig, sier Dahlen.

Var tittelforsvarer

– Da Thomas og Jørgen klarte å følge Lyn, så ble det jo plutselig litt spennende. Det var de to som gjorde det. Når Emil går ut med Simen, da er det jo håp, sier Ole Morten Iversen, Emils far og svensk landslagstrener til pressen på Gåsbu.

Lyn vant NM-gull i 2016 og 2017 på stafett, og med nøyaktig samme lag til start i 2018, måtte de finne seg i å være storfavoritter. Men Varden Meråker sørget altså for at Lyn ikke fullførte sin NM-trippel.

Johan Tjelle sørget for at Hans Christer Holund for Lyn fikk en tøff oppgave på andre etappe. Tjelle klaget på litt dårlige ski, og tapte i overkant av 46 sekunder i løpet av den første mila.

Sundbys NM-spurt: - Holder ikke mot Ustjugov eller Klæbo

– Vi gikk for gull i år, men jeg skjønte det ble en vanskelig oppgave da jeg hadde ham på bakskiene på slutten, sier Hegstad Krüger til NRK.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!