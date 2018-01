HESTE-GLAD: Kristin Andresen er opptatt av både hestesport og avl. Her er hun fotografert i nordisk baltisk mesterskap i 2014. Foto: Sørbø, Krister

Andresen-familien kutter millionsponsing i protest mot rytterforbundet

Publisert: 25.01.18 17:51

2018-01-25

Familien Andresen har sponset norsk ryttersport med millioner av kroner. Nå sier de stopp – i protest mot Norges Rytterforbund.

– Det stemmer at jeg har avsluttet all sponsing i Norges Rytterforbund, bekrefter Kristin Andresen til VG.

– Jeg har vært største sponsor til dressuren og rekrutteringen i mange år, men nå er jeg lei av hvordan administrasjonen av sporten drives.

Andresen er gift med tobakksarving Johan H. Andresen jr . Gjennom selskapet Ferd har de bidratt med store penger til denne delen av hestesporten.

Datteren Alexandra (21) - i 2016 kåret til verdens yngste dollarmilliardær - satser stort i dressur og har OL i Tokyo i 2020 som siktemål.

Kristin Andresen tar altså et oppgjør med det hun opplever som en ukultur i Norges Rytterforbund.

Hun hevder blant annet at viktige stillinger i forbundet ikke har blitt lyst ut. Andresen mener også at det i komiteer og utvalg har vært praktisert «selvrekruttering».

– Det vil si at sittende medlemmer innstilte de man ønsket, og administrasjonen og styret banket det igjennom. Dette har ført til en veldig skjev fordeling. Mange har sittet i en årrekke og rekruttert sine venner og kjente, hevder Andresen, som først avslørte om sponsorstopp på nettstedet dressursaklart.no .

Rytterpresident Tore Sannum reagerer slik:

– Jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen. Jeg leder et forbundsstyre hvor ingen hverken er i familie eller nære venner. Det er heller ingen som blir valgt inn i komiteer eller utvalg basert på familiebånd eller vennskap. De blir valgt inn – eller utnevnt på bakgrunn av kompetanse.

Andresen mener at det «aldri vært populært med nye tanker og ideer i ledelsen av forbundet».

– Jeg tenker annerledes, vi må slippe til nye unge krefter – for å få frem ulike meninger og tanker. Bare slik kan vi utvikle oss og få fremgang.

Kristin Andresen har stått bak flere rekrutteringstiltak i ryttersporten.

– Alle de tiltakene som jeg har stått bak, har jeg måttet starte opp uten forbundets medvirkning. NRYF var ikke interessert i å være med og støtte tiltakene, sier Kristin Andresen og lister opp fire-fem arrangementer som hun har tatt initiativet til og som har vært sponset av Ferd.

Gjennom Ferd har hun også gjennomført en rideskoleundersøkelse, som viser at 72 prosent av norske rideskoler er private.

– NRYF kan ikke da sitte og ikke samarbeide med de private rideskolene, når hovedrekrutteringen til sporten og NRYF skjer der.

– Forbundet må forsøke å legge til rette for et tettere samarbeid med de private rideskolene. NRYF får da heller se på om rammene/regelverket må endres for å lykkes med dette, mener hesteglade kvinnen.

– Er det noe håp for rytterforbundet?

– Heldigvis har vi nå fått en ny dyktig president, Tore Sannum. Han har jeg kjent i mange år. Tore er svært ryddig og har bred erfaring fra næringslivet, samtidig som han har kunnskap om klubbdrift og hest på høyt nivå. Jeg vet at Tore og det nye styret kommer til å gjøre endringer, og at vår generalsekretær, Ellen Damhaug Scheel, kommer til å gjennomføre disse.

– Men dere snører igjen pengesekken?

– Vi setter oss på gjerdet og avventer endringene.

Rytterpresident Tore Sannum sier at han ikke vet hvor mye penger Andresen-familien har bidratt med:

– Andresens familieselskap FERD har i flere år bidratt og hatt fokus på å støtte rekrutteringen og bredden i norske hestesport. De har valgt å gi denne støtten direkte til klubbene og arrangørene, så Norges Rytterforbund har ikke hatt innsyn i omfanget av denne støtten.

– Hvor alvorlig er dette for NRYF?

– FERD har blitt et begrep for flere cuper og arrangement, så det er klart det vil merkes for de klubbene og arrangørene som rammes av dette. Dette er veldig gode tiltak som har Rytterforbundets fulle støtte, men som sagt er ikke dette midler som er kanalisert gjennom NRYF.

– Åpenhet er et nøkkelord i idretten for tiden?

– Ja, vi ønsker enda mer åpne prosesser, hvor alle stillinger, engasjement og tillitsverv utlyses, selv de som er av kort varighet. Vi ønsker uformell makt til livs, og det skal derfor være transparent, og ingen skal være i tvil om hvem som bestemmer. Forbundsstyret som ble valgt på Ryttertinget i 2017, er veldig klare på dette. Om det har forekommet utnevnelser etter uryddige prosesser tidligere, er det i så fall ukjent for meg.

– Andresen sier også at «det har aldri vært populært med nye tenker og ideer i ledelsen av forbundet». Hva sier du til det?

– Forbundsstyret som sitter i dag, og ble valgt i 2017, kommuniserer hele tiden at vi ønsker innspill og tilbakemeldinger for å fornye oss, forbedre oss og tenke fremover. Bare slik blir vi enda bedre. Alle er velkommen med sine forslag både på personer, tiltak, utvikling og organisering. Vi følger demokratiske prinsipper, hvor flertallet bestemmer. Det betyr at alle skal bli hørt, men alle kan nødvendigvis ikke få gjennomslag for sine synspunkter eller meninger. Hvordan dette har vært tidligere, vet Kristin Andresen bedre enn meg, da hun satt fire år i det forrige forbundsstyret.

– Hun setter sin lit til at du kan «snu» dette. Hva vil du si om det?

– Jeg har en god og åpen dialog med Kristin. Hun har stor kunnskap, er uredd og har mange gode meninger og innspill. Jeg setter stor pris på hennes engasjement.