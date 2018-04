KLAR FOR NFL-KLUBB: Kåre Vedvik, her fra college, er klar for Baltimore Ravens. FOTO: INSTAGRAM

Nordmann klar for NFL-klubb: – Enkelt å velge Ravens

Publisert: 30.04.18 21:40

Etter fire år på college er norske Kåre Vedvik (24) fra Stavanger klar for den tradisjonsrike NFL-klubben Baltimore Ravens.

– Det ble en sen natt, det ble ikke veldig mange timer søvn. Jeg var i lykkerus, og det var «kjempekjekt». Men nå er det tilbake til arbeid.

Det sier Kåre Vedvik til VG, bare timer etter at han ble klar for NFL -klubben Baltimore Ravens.

Klubben slet i 2017/18-sesongen med ni seirer og syv tap, og kom seg ikke til sluttspill. Det er likevel bare fem år siden klubben, som ligger en times kjøretur fra hovedstaden New York, vant Super Bowl. Den gang etter 34–31-seier over San Fransisco 49ers.

Vedvik var ikke en av de 256 spillerne som ble draftet til en NFL-klubb i 2018-draften, som ble holdt i Dallas fra 26.-28. april. Likevel er det uvanlig at spillere i posisjonen til Vedvik (kicker og punter) blir draftet - av de 256 var bare tre kickere eller puntere.

– Jeg fikk tidlig et godt forhold til klubben. Treningen med dem var veldig bra, og jeg fikk vist det beste jeg hadde å tilby. De viste veldig mye vilje til å ha meg, og det var enkelt å velge Baltimore Ravens, fortsetter Vedvik, som også forteller at valget sto mellom Tennessee Titans og Ravens.

Kjent quarterback i stallen

Nå blir det intensivt med treninger fremover, forteller Stavanger-gutten. Det blir training camp frem til juni, så er det to uker fri. Deretter begynner pre-season.

– Mitt eneste mål er å få starte i NFL. Jeg vil være et sted der jeg kan bli en starter, og Ravens har også en ekstra pre-season kamp jeg skal få spille i. Det blir veldig spennende fremover, sier 24-åringen.

I klubben er Joe Flacco den mest kjente spilleren. Quarterbacken har vært i Ravens i ti år, og ble kåret til den mest verdifulle spilleren i Super Bowl-finalen de vant i 2013. Også kickeren Justin Tucker er en av profilene i klubben. Han har vært i klubben i seks år og var med å vinne Super Bowl i 2013.

Ingenting er sikkert - ennå...

Veien er fortsatt lang for Vedvik, fra å få kontrakt til å spille Ravens’ første NFL-kamp 9.september mot Buffalo Bills. Før seriestarten mot Bills spiller Ravens fem kamper hvor Vedvik garantert vil få mulighet til å vise seg frem.

– Det er alltid imponerende når en nordmann klarer å komme seg i posisjon i NFL. Konkurransen er hard. Og åpenbart er veien lang for Vedvik før han får plass i laget. Han må faktisk levere. Og for kickere er det ingen mellomting. Det er enten eller, sier Arnstein Friling, NFL-ekspert.

Flere av NFL-lagene har i tillegg samme kicker og punter. En kicker er spilleren som skal treffe mellom målstengene for å få poeng , mens punteren sparker ballen fra egen halvdel til motstanderen etter at sitt eget lag har fått poeng eller misbrukt sjansene til å få poeng. Vedvik skal vise seg frem i begge posisjonene. Muligheten er nok størst på punter-plassen, en plass 35 år gamle Sam Koch innehar for øyeblikket.

Startet som fotballspiller - byttet idrett

– Det er veldig gledelig å se Vedvik bli plukket opp umiddelbart etter draften, og at det også var interesse fra flere lag, sier Jørgen Hoff, en gjenganger i Viasats Super Bowl-studio hver sesong, og fortsetter:

– Men veien frem er likevel lang og kronglete og fylt med tilfeldigheter. Jeg stiller meg også tvilende til om det blir i Ravens, hvor nåløyet et ekstremt trangt, all den tid de har ligaens beste kicker i Justin Tucker, og en meget rutinert punter i Sam Koch.

Vedvik startet som fotballspiller på college-laget Marshall Thundering Herd, et sted han opprinnelig kun skulle være ett år på utveksling. Men han trivdes så godt at han byttet sport og ble en av landets beste collegekickere. Og etter fire år på college er han nå klar for Ravens, som spiller kampene sine på M&T Bank Stadium og har plass til over 70 000 tilskuere.