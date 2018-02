BAKRUS: Nederlands bronselag tok litt for hardt i da det feiret bronsemedaljen på lagtempo på «Heineken House». Her fra den offisielle premieutdelingen: Koen Verweij, Patrick Roest, Sven Kramer and Jan Blokhuijsen. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Kramer ber om unnskyldning: Skadet to fans på bronsefesten

Publisert: 22.02.18 12:35

PYEONGCHANG (VG) Sven Kramer (31) ber offentlig om unnskyldning etter at to fans ble skadet da han og resten av Nederlands skøytestjerner feiret bronsemedaljen på lagtempo natt til torsdag i OL-byen.

Håvard Bøkko (31) fleipet overfor VG med at han ville ta seg en tur ned til nederlendernes «The Heineken House» for å ødelegge stemningen etter at han og Norge hadde knust Nederland i semifinalen og vunnet OL-gull etter finaleseieren over vertsnasjonen Sør-Korea.

Det klarte imidlertid Sven Kramer og hans lagkamerater på egenhånd, uten norsk medvirkning.

Ifølge Yahoo Sports er det nederlandske samlingsstedet sponset av øl-produsenten Heineken kjent for sine ville fester under OL. Etter lagtempoen onsdag gikk det litt for langt, og det ber nå skøytekongen Sven Kramer om unnskyldning for i sosiale medier, på Twitter (oversatt fra koreansk til engelsk og norsk):

«Kjære alle koreanske fans. Jeg ber om unnskyldning for skaden forrige kveld i Heineken House der jeg representerte vårt lag. Dere kom for å feire oss. Men uhell kan skje og jeg ber om unnskyldning for det. Jeg håper de kommer raskt til hektene. Og jeg vil forsøke å vise meg fra min beste side. Takk.»

Tradisjonen tro ble Sven Kramer, Jan Blokhuijsen, Patrick Roest og Koen Verweij overrakt en kopi - størrelse veldig stor - av medaljen de hadde mottatt etter seieren over New Zealand i bronsefinalen tidligere på kvelden.

Tradisjonen tro blir den sendt rundt blant fansen i «Heineken House». Kramer & co. valgte imidlertid å kaste den ut mot fansen, som ikke var forberedt på det. To av dem ble truffet og påført skade. Ifølge nederlandske medier fikk den ene behandling på stedet, mens den andre måtte fraktes til et nærliggende sykehus.

Sven Kramer skal også ha latt seg irritere, og ha gitt uttrykk for dette, da fansen i festlokalet angivelig var for høylytte mens han ble intervjuet.

Kramer er blitt sterkt og voldsomt kritisert for hendelsene i sosiale medier, og valgte etterhvert å krype til korset - i sosiale medier.

Det siste tiårets beste skøyteløper vant 5000-meteren på olympisk rekord her i Pyeongchang, men sprakk fullstendig på 10.000-meteren. Lørdag stiller han til start på den nye OL-distansen fellesstart, mot blant andre Sverre Lunde Pedersen - som var Norges «lokomotiv» da Kramer og Nederland ble senket på lagtempoen.