GODE VENNINNER: Therese Johaug (t.h.) knuste konkurrentene under Fornebuløpet i mai, hun var halvannet minutt foran Ingvild Flugstad Østberg i mål. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Østberg er den eneste som tør å trene med Therese Johaug over tid

SPORT 2018-10-15T18:25:08Z

KVITFJELL (VG) Tidligere landslagstrener Roar Hjelmeset advarte Ingvild Flugstad Østberg (27) mot å reise på treningsturer med Therese Johaug (30).

Ingen kjenner konkurrenten Therese Johaug bedre enn Østberg. Og om fem uker er de tilbake på snø med startnummer sammen for første gang på to og et halvt år.

– Jeg tror dere er med spent på comebacket enn meg. Jeg er trygg på at det kommer til å gå bra. Therese er sterk. Hun kommer til å gå fort på ski. Hun har en trygghet, sier Østberg til VG.

Og ingen vet altså dét bedre enn 27-åringen fra Gjøvik.

Over 1000 timer

De har trent sammen i nærmere ti år. Og etter at Marit Bjørgen la opp, så er det bare Østberg som tør trene med Johaug alene over tid.

Roar Hjelmeset ga seg som landslagstrener i vår.

– Roar hadde veldig lite troen på at jeg skulle reise på høydesamling med Therese i flere år. Han trodde skulle bli for hardt, sier Østberg.

De har årlig vært på private treningssamlinger sammen. Ofte i USA eller Italia. I fjor sommer var de tre uker i Aspen i USA.

Johaug er kjent for å trene mye, over 1000 timer i året. Tidligere måtte landslagstrenerne bremse henne. Og hun sluker motbakker.

Sveriges Stina Nilsson fortalte til VG i sommer at hun ikke ville hatt noe utbytte av å trene med Johaug .

Men Østberg lar seg ikke skremme.

Tåler mye trening

– Jeg vet hva som funker for meg. Jeg vet hva jeg tåler. Jeg kan holde igjen litt der jeg må holde igjen, sier Østberg.

– Hvorfor tåler du Johaug-treningen?

– Jeg tåler mye trening. Jeg tåler å trøkke på litt og være litt hard mot meg selv. Det er ikke sånn at man skal henge seg på alt, svarer Østberg.

VG møtte langrennsdamene på samling i Kvitfjell i slutten av september. Etter dagens første økt kom det snø.

Det er flere likheter mellom Østberg og Johaug. Østberg slo gjennom med NM-gull og VM-billett som 18-åring i 2009.

Johaug overrasket de aller fleste med å VM-debutere med bronse på tremila i Sapporo som 18-åring i 2007.

Nesten naboer

De siste årene har begge bodd i Holmenkollen. Begge har idrettskjærester . Johaug er sammen med verdensmester i roing Nils Jakob Hoff, mens Østberg deler adresse med tidligere landslagsløper på skøyter Christoffer Rukke.

Østberg er klar for en ny sesong med venninnen tilbake på start. Også i sommer har de trent mye sammen.

– Jeg har funnet ut hva som funker for meg. Jeg har ikke gått på noen smell heller. Jeg har sikkert gjort noen dumme valg underveis, eller jeg har ikke det heller, sier Østberg og ler før hun fortsetter:

– Jeg tåler mye. Jeg er ikke veldig dårlig på ski selv heller, så det går jo an.

For selv om hun ikke har noe individuelt mesterskapsgull ennå, så har hun individuelt OL-sølv (2014) og VM-gull i lagsprint (2015) og OL-gull på stafett fra i år.

Tung oppladning

Langrennsdamene har hatt en tung oppladning til sesongen. Først fulgte de Vibeke Skofterud til graven, så døde Ida Eide, søster til landslagsløper Mari Eide.

– Det er veldig mørkt og trist, men det er lov å smile og le også. Det er ingen reaksjoner som er feil. Alle føler det er en fin balanse på det, sa Østberg til VG under samlingen i Kvitfjell.

Hun er usikker på hvordan alt som er skjedd kommer til å påvirke sesongen.

Østberg var på samling i Italia da Ida Eide døde etter et mosjonsløp:

– Jeg tror ikke det har noe å si treningsmessig. Vi har trent så bra gjennom mange år, så det har ikke noe å si. Men om det vil påvirke oss på noen annen måte gjennom vinteren er for tidlig å si. Det er kanskje litt individuelt, sier Østberg.

Verdenscupen i langrenn starter i Kuusamo siste helgen i november.