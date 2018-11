Narvik valgt til Norges søker-kandidat til alpin-VM

SPORT 2018-11-19T18:20:11Z

GARDERMOEN (VG) Skistyret valgte mandag kveld enstemmig Narvik til søker-by for det som kan bli Norges første VM i alpint.

Publisert: 19.11.18 19:20 Oppdatert: 19.11.18 20:19

– Det var enstemmig i skistyret, sier skipresident Erik Røste.

Det betyr at Hafjell/Kvitfjell er vraket som søker-kandidat.

– Jeg forstår at Hafjell/Kvitfjell er skuffet. De tilfredstiller alle kravene, sier Røste.

Skistyret skulle presentere sitt valg klokken 19.00, men ting tok litt ekstra tid. Så de ba om noen ekstra minutter.

Men klokken 19.14 møtte skipresident Erik Røste og leder i alpinkomiteen Ola Evjen pressen på Gardermoen.

– Vi har valgt det alternativet vi mener har størst mulighet for å bringe et VM i alpint til Norge, sier Røste.

– Var det et vanskelig valg?

– Arbeidsgruppa hadde gjort en så grundig jobb, at valget ble enklere enn det man hadde sett for seg. Vi brukte grundig og god tid på hvert punkt, svarer Røste.

– På tide med Norge

En arbeidsgruppe på oppdrag fra Norges Skiforbund konkluderte altså med at de anbefaler Narvik fremfor Hafjell/Kvitfjell, som Norges kandidat.

Neste skritt er at søknaden må godkjennes på skitinget.

– Vi har siden 1991 vunnet 16 VM-gull. Det er på tide at vi kan bringe et VM i alpint til Norge, sier Røste.

Deretter er det opp til det internasjonale skiforbundet å avgjøre hvor.

– Vi har ikke tatt hensyn til at noen mener at de fortjener det, men det alternativet vi mener har mulighet til å få arrangere det, sier Røste.

Disse vil ha VM i 2025

Og det er ingen småsteder som ønsker VM i 2025. Som VG tidligere har skrevet er Aspen (USA), Crans Montana (Sveits), Saalbach (Østerrike) og Sotsji (Russland) også interessert i å arrangere.

Skipresidenten utelukker ikke at tapende kandidater for 2025 vil søke på nytt og utfordre Narvik i 2027.

Røste er helt sikker på at Narvik kan slå hvem som helst.

– Svaret på om Narvik kan vinne er et helt klart og rungende ja. For første gang kan vi få et VM i Norge. Dette skiller seg ut. Det er annerledes enn de andre, sier Røste til VG.

Skipresidenten snakket om faktorer som økonomi og vær.

Begge steder hadde søknader som var tilfredstillende på begge områder, i følge skipresidenten.

Arbeidsgruppens rapport ble presentert for skistyret på Ullevaal stadion for en uke siden.

Søknadsfrist fra skiforbundet til FIS for 2027 er 1. mai 2021 slik det ser ut nå.

En ting er sikkert, Aksel Lund Svindal står ikke på startstreken med alpinski på beina i 2027. Men holder kroppen denne sesongen? Se her:

Nordiske grener først

Trondheim skal søke om ski-VM i nordiske grener i 2025, derfor må en alpin-søknad vente til 2027.