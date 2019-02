KLAR FOR FLATT: Karsten Warholm (22) har lyst til å delta i inne-EM. Nå går det mot at han får lov av trener Leif Olav Alnes. Foto: Bjørn S. Delebekk

Warholm åpner for inne-EM: – Mer sannsynlig nå

Karsten Warholm (22) ville opprinnelig ikke delta i innendørs-EM om to uker. Nå er VM -og EM-gullvinneren på langhekken i ferd med å snu. Sannsynligheten for at han løper 400 meter flatt i Glasgow er større enn for kort tid tilbake.

Publisert: 16.02.19 18:04







Det forteller friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik til VG.

Da Karsten Warholm sist helg satte konkurrentene grundig på plass på 400 meter flatt i den nordiske landskampen i Bærum, to uker etter at han satte norsk rekord med 45,56 hjemme i Ulsteinvik, uttale han at han hadde lyst til å løpe samme øvelse i friidretts-EM 1. til 3. mars.

Hinderet var at treneren Leif Olav Alnes mente noe annet. EM innendørs i Glasgow «lå ikke i planen». Etter en prat på kammerset, er de så å si på talefot, i Karsten Warholms favør.

– Det heller mot at han skal delta. I prinsippet sto det ikke i planen. Men sannsynligheten er større nå enn for et par uker siden. Jeg skal ikke spekulere, men de har åpnet for deltagelse, sier friidrettsforbundets toppidrettssjef.

Erlend Slokvik forteller at han pratet med Leif Olav Alnes og Karsten Warholm «i går», torsdag. Duoen har frist på seg til torsdag 21. februar når det gjelder ja eller nei til deltagelse i Skottland en uke senere. Slokvik vil offentliggjøre sitt EM-uttak samme dag. Norges tropp vil bestå av 16 til 18 deltagere. Det er rekord. Den stående er 12 deltagere i inne-EM.

Det som taler mot at Karsten Warholm vil delta, er skaderisikoen. På 400 meter hekk holder konkurrentene seg i hver sin bane, uten kroppskontakt. På EM-øvelsen 400 meter flatt «kaster» de seg straks inn mot indre bane og listen etter start. Det åpner for krasj og skader, spesielt blant utøvere som ikke er vant til den slags.

Karsten Warholms mor og manager, Kristine G Haddal, sier til VG at «det ikke er tatt noen beslutning» når det gjelder hans deltagelse. At den vil bli tatt ganske raskt, legger hun imidlertid ikke skjul på.

VG har ikke kommet i kontakt med Karsten Warholm og Leif Olav Alnes .