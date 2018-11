New York Times om Carlsen: Arrogant bad-boy

VM-motstander Fabiano Caruana (26) mener at det ikke er rart om suksessen har gått til hodet på Magnus Carlsen (27).

Det kommer frem i et intervju med amerikaneren i New York Times . VM-matchen mellom de to starter i London fredag, og VG-TV har sendinger fra kl. 15.15 hver dag.

New York Times’ journalist Pia Peterson skriver i artikkelen at Magnus Carlsen «er kjent for sin arrogante bad-boy oppførsel».

Carlsens manager Espen Agdestein sier til VG at han ikke vil kommentere New York Times’ påstander om verdensmesteren.

Fabiano Caruana fastslår at han ikke er skremt over å møte nordmannen, som har hatt VM-titelen de siste fem årene.

– Jeg tror de fleste spillerne på toppen er selvsikre. Noen er til og med arrogante.

– Spesielt for Magnus er det litt vanskelig at det at ikke skal gå til hodet, fordi han har hatt en så enorm suksess, mer enn noen andre i sjakkhistorien, spesielt med tanke på hans alder fortsatt.

– Jeg liker utfordringer, fastslår Caruana om møtet med nordmannen.

Amerikaneren er ellers fascinert av hvordan Norge har gått bananas når det gjelder sjakk.

– Det var interessant å se hvordan hele landet ble forelsket i sjakk, fordi de hadde en sjakkhelt, sier Caruana og er spent på om det samme kan skje i USA.

Han sier at han gjerne kan spille sjakk 70 timer i uken i ukevis, men han spiller også tennis, driver med yoga, trener i gym - og løper for å være best mulig forberedt til den tre ukers lange VM-matchen.

Ifølge New York Times dropper han også all dating i 2018, av frykt for at et brudd skal gå utover sjakkspillet.

Avisen fastslår at «seieren er langtfra sikker» etter som det er Caruanas første VM-match - og Carlsen fjerde (2013, 2014, 2016 og nå 2018).

– Jeg har hatt middels år, jeg har hatt gode år. Foreløpig er 2018 det beste året hittil, fastslår Fabiano Caruana, som har spilt hele 75 partier i år - vunnet 25 av dem og tapt åtte. 42 har altså endt med remis.