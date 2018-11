Én dag til sjakk-VM: Humørfylt Carlsen fikk salen til å bryte ut i latter

SPORT 2018-11-08T14:25:02Z

LONDON (VG) Magnus Carlsen (27) var i storform dagen før sjakk-VM braker løs. Flere ganger fikk nordmannen den fremmøtte pressen til å trekke på smilebåndet og le.

Publisert: 08.11.18 15:25 Oppdatert: 08.11.18 16:11

Fredag braker det løs med VM-matchen i London. Magnus Carlsen skal for tredje gang forsvare sin tittel som verdensmester i sjakk.

Det er de to beste på verdensrankingen som møtes, noe som gjør at det stilles ekstra store forhåpninger til kampen.

– Jeg vet at det er en formidabel motstander, men jeg skal gjøre mitt beste for å vinne, sa Carlsen på torsdagens pressekonferanse.

– Føler du deg annerledes nå enn foran de andre VM-kampene?

– Man føler seg alltid litt annerledes. Jeg er litt eldre, så jeg føler meg litt eldre, og det er litt kaldere her, så jeg føler meg litt kaldere. Men bortsett fra det, er det mye av det samme. Det er mange forventninger og jeg skal møte en formidabel motstander, men jeg skal gjøre mitt beste for å vinne igjen, svarer nordmannen, som du kan få en kort innføring om i videoen under.

Allerede da begynte sjakkpressen å trekke på smilebåndet av den regjerende verdensmesterens svar, og Carlsen fikk virkelig frem latteren da han ble spurt om han har arbeidet med å kontrollere følelsene sine.

– Jeg blir veldig opprørt av spørsmålet ditt, spøkte Carlsen til latter fra salen, før han svarte mer seriøst, som du kan se i klippet under:

Carlsen tok VM-tittelen da han vant over Viswanathan Anand i 2013. Han forsvarte tittelen første gang mot samme Anand i 2014 og deretter mot Sergej Karjakin i 2016.

– Magnus møter sin største utfordring til nå, fastslo Daniel King, FIDEs pressesjef, på torsdagens pressekonferanse.

– Ser du deg selv som favoritt eller underdog?

– Det er lenge siden jeg har sett på meg selv som underdog, for å være ærlig. Har man vært nummer én på rankingen i syv år og vunnet tre VM-kamper på rad og ser på seg selv som underdog, så er det noe alvorlig galt med psyken din, sier Carlsen, igjen til humring fra salen, før han bedyret at han måtte steppe opp eget spill. Hvorfor kan du se under:

Det var ikke over med det. Pressekonferansens siste spørsmål kom fra en russisk avis, og både spørsmålet samt Magnus Carlsens svar skapte igjen god stemning.

– Har dere kvinnelig støtte under turneringen?

– Jeg tror ikke det. Kvinner hater meg. Jeg frastøter dem, spøkte Carlsen.

– Jeg har moren min, som også er veldig hjelpfull. Jeg har også en god del venner, og det inkluderer kvinnelige venner, svarer Fabiano Caruana på sin side.

Her kan du høre hva Carlsen sa til VG etter pressekonferansen: