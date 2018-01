AUDIENS: Hockeystjernene Ilja Kovaltsjuk og Pavel Datsjuk var i spissen for OL-laget som onsdag besøkte Vladimir Putin. Han fikk en drakt med påskriften «Russland i mitt hjerte». Russland som nasjon er utestengt fra OL. Foto: Grigory Dukor / TT / NTB Scanpix

OL-troppen i audiens: Putin med doping-stikk

Publisert: 31.01.18 17:01

SPORT 2018-01-31T16:01:18Z

De russiske OL-deltagerne har onsdag vært i audiens hos Vladimir Putin på hans residens utenfor Moskva. – Du er vår kaptein, sa ishockeystjernen Pavel Datsjuk.

– Dette viser hvor viktig ishockey spesielt og sport generelt er for Putins politiske arbeide, sier Andreas Selliaas, sportskommentator i Eurosport og tidligere forsker ved Utenrikspolitisk Institutt.

Vladimir Putin holdt tale til de OL-farerne, som skal konkurrere under betegnelsen «Olympiske utøvere fra Russland », etter som Russland som nasjon er utestengt fra lekene.

President gjentok at Russland skal forsvare og hjelpe dem som er blitt utestengt fra OL. Han sa at flere utøvere hadde fortalt at de hadde fått OL-nei uten noen forklaring:

– Kjemper vi mot doping – eller kjemper vi mot noe annet, spurte Putin retorisk.

Han fulgte opp med å si:

– Vi vet alle hvor vanskelig det er å vinne i idrett. Det blir dobbelt så vanskelig når sporten blir blandet med elementer som politikk, sa Putin.

Han beklaget at Kreml ikke hadde klart å forsvare russiske idrettsfolk mot det som har skjedd den siste tiden.

– Russland har alltid støttet ideen om ren sport. Vi skal beskytte de utøverne som nå lider. Og vi skal støtte dere (som skal til OL), sa Vladimir Putin i sin tale.

Han fikk en hockeydrakt overrakt fra Pavel Datsjuk, en av stjernene som har fått grønt lys for OL, fordi han spilte i NHL før Sotsji-OL og ikke var en del av den organiserte dopingen. På drakten sto det «Russland i mitt hjerte». Til tross for at landet Russland altså ikke deltar i lekene.

– Mange russiske topputøvere, med hockeyspilleren Aleksander Ovetsjkin i spissen, har startet en støtteaksjon for Putin foran valget, forteller Andreas Selliaas.

– Det viser de tette båndene mellom idrett og politikk.

– Hva vil Putin og russerne med denne audiensen?

– Det er nok ikke bare for å vise motstand mot det som har skjedd med de russiske utøverne, men det kan også være et element i Putins valgkamp. Det er presidentvalg i mars, og dette kan også ha et innenrikspolitisk element.

– Tror du dette vil virke provoserende utenlands?

– Går det an å provosere mer enn de allerede har gjort, spør Selliaas retorisk – og gleder seg til at Russland og USA møtes i ishockey i OL:

– Hvilke ledere blir å se på tribunen da?

Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef, synes dette er en vrien sak:

– Jeg har ikke skjønt hvorfor Sergej Ustjugov ikke får gå. Han er testet mange ganger, og for øvrig har jeg ikke hørt at det er noe mistenkelig med ham. Ustjugov er jo ikke nevnt i IOC-rapportene.

– Det må skyldes at det er en kollektiv avstraffelse på grunn av den statlige organiserte dopingen. Vi må i hvert fall anta at de som nå er invitert til Sør-Korea er «notorisk rene», uttrykker Bjørge Stensbøl det.

– Og sett i det lyset så er det dem vel unt å møte Putin og andre – hvis det er stas.