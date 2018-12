OVERRASKELSE: Geir Lippestad er blant kandidatene til idrettspresident. Foto: Lech, Klaudia

Geir Lippestad kandidat til idrettspresident: – Det kribler i kroppen

Det er hele seks kandidater til valget som idrettspresident til sommeren. Geir Lippestad (54) er overraskelsen som kommer frem onsdag ettermiddag.

– Det kribler i kroppen for å være med i et så viktig arbeid, sier den kjente advokaten til VG - og opplyser at det er Norges Bandyforbund som har foreslått ham.

– Jeg har selv drevet med svømming og vannpolo, og har ellers hjulpet til på gulvet som frivillig som pappa til mange barn, forteller Lippestad - og avslører at han også har en NM-tittel i vannpolo.

Lippestad omtaler NIF som «Norges viktigste folkebevegelse» og sier at hans motivasjon til å stille som kandidat ligger i «inkludering og samhold».

De seks kandidatene til NIF-president er ifølge en pressemelding fra valgkomiteen:

* Tom Tvedt (50) er dagens idrettspresident.

* Sven Mollekleiv (63) er kjent blant annet som tidligere president i Norges Røde Kors og en rekke verv innen fotballen. Til daglig direktør i Det Norske Veritas.

* Berit Kjøll (63) er kjent fra en rekke toppjobber i næringslivet, og er nå direktør i mobilgiganten Huawei.

* Eirik Sørdahl (55) er i dag president i Norges Volleyballforbund. Lang ledererfaring fra idrett og næringsliv i Vesterålen.

* Arild Mjøs Andersen (47) er president i Norges Triathlonforbund. Jobber til daglig som hodejeger.

* Geir Lippestad (54). Driver eget advokatfirma og er kjent som lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Var fra 2015 til 2017 byråd i Oslo. Var forsvarer for Anders Behring Breivik.

Den nåværende presidenten, Tom Tvedt, ble valgt med akklamasjon i 2015. Nå tyder alt på at det blir en hektisk valgkamp om hvem som skal være president fra 2019 til 2023. Tvedt har gitt klart uttrykk for at han ønsker gjenvalg.

Tove Paule er den eneste kvinne som har vært valgt til president i Norges Idrettsforbund. Hun satt i perioden 2007–2011, og ble etterfulgt av Børre Rognlien, som satt 2011–2015.

VG skrev 10. desember at Norges Fotballforbund er et av særforbundene som skal ha vedtatt at de ønsker en ny idrettspresident. Vi skrev samtidig at minst to av dagens styremedlemmer skal ha gitt uttrykk for at de ikke ønsker gjenvalg dersom Tom Tvedt blir sittende som president.

Idrettstinget avvikles på Lillehammer 24.-26. mai.