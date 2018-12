HOCKEYFRELST: Vladimir Putin spilte lørdag ishockey på isflaten som er lagt på Den røde plass i Moskva. Putins lag vant selvfølgelig kampen, der politikere, næringslivstopper og tidligere hockeystjerner deltok. Foto: Alexei Nikolsky / TT NYHETSBYRÅN

Putin-talsmann skaper full forvirring om Russland-doping

SPORT 2018-12-30T07:10:02Z

ST. PETERSBURG (VG) Under tre døgn gjenstår før WADA skal ha alle data fra Moskva-labarotoriet, men det hersker full forvirring om hva som skjer - ikke minst etter uttalelser fra president Vladimir Putins talsmann.

Publisert: 30.12.18 08:10

Sjefen for Russlands antidopingbyrå Rusada, Jurij Ganus, sendte torsdag en oppmodning til Putin - på video - der han ba presidenten gripe inn, fordi russisk idrett «står på kanten av avgrunnen».

Men Putin-talsmannen Dmitrij Peskov (selv gift med tidligere OL-vinner i kunstløp Tatjana Navka) kommenterte ifølge Tass dette brevet på en måte som skapte enda mer usikkerhet om hva som skjer:

– Det er tydelig at Ganus ikke kjenner prosessen som nå finner sted mellom russiske representanter og WADA, han kjenner ikke detaljene, sa Peskov - uten selv å komme med noen detaljer om hva som skjer.

Men Rusada-sjefen lar seg ikke pille på nesen av toppene i Kreml:

– Jeg er ikke enig. Jeg er bekymret. Jeg har ikke sett noe som tyder på at WADA har utsatt tidsfristen. Den er 31. desember.

WADA-president Craig Reedie bidrar ikke til å oppklare saken med sine uttalelser til den russiske nettsiden Ves Sport :

– Jeg har juleferie, så saken er overlatt til generaldirektør Olivier Niggli. Men han er også på ferie. Vi prøver å komme til Moskva før 31. desember, men alle er på ferie, sier Reedie.

Da WADA var i Moskva den 17. desember, fikk de ikke ut de dataene de hadde blitt lovt fra laboratoriet. Ifølge russiske medier var ikke utstyret de skulle bruke, godkjent for bruk i Russland. De måtte reise hjem med uforrettet sak.

Bakgrunnen er at Russland ble tatt inn igjen i det gode selskap på WADAs styremøte den 20. september - stikk i strid med rådet fra visepresident Linda Hofstad Helleland. Da hadde Rusada stått utenfor i tre år etter avsløringene om doping opp mot OL på hjemmebane i 2014.

Men det var flere krav som russerne måtte oppfylle for at vedtaket skulle stå ved lag. Blant annet skulle WADA få tilgang til datafilene fra antidopinglaboratoriet i Moskva - der varsleren Grigorij Rodtsjenkov var sjef.

Sportsminister Pavel Kolobkov sa julaften at alt nå ligger til rette for at WADA skal kunne komme til Moskva og hente datainformasjonen.

Men det synes altså som at det er et praktisk problem er at det nå er jule- og nyttårsferie i Vesten. Russerne starter sin feiring den 31. desember.