TOPPSJEF: Sven Mollekleiv, best kjent som tidligere toppsjef i Røde Kors. Foto: Nilsson, Thomas / VG

Idrettskretser glade for Tvedt-konkurranse: – Jo flere kandidater, jo bedre

Publisert: 02.07.18 08:12 Oppdatert: 02.07.18 08:24

Sven Mollekleiv (63) åpner for å erstatte Tom Tvedt som idrettspresident om et år. Idrettsledere VG har vært i kontakt med ønsker seg gjerne mange presidentkandidater.

I Troms idrettskrets ble nyheten om Mollekleivs kandidatur møtt med glede, men først og fremst lettelse.

– Ja, i den forstand at vi får en motkandidat til Tom Tvedt . Det er ingen tvil om at det er nødvendig, sier Knut Bjørklund til VG, og legger til at han «gjerne ser det komme enda flere kandidater på bordet».

Bjørklund har flere ganger gått i bresjen mot den sittende idrettslederen og er krystallklar på at nok bør være nok for Tvedt etter neste års idrettsting.

– Det er så mange i det sittende idrettsstyret som har en fartstid i de verdier vi jobber for å bli kvitt, og det håper jeg valgkomiteen tar innover seg. Hadde idrettsledere og presidenten i det hele tatt tar ansvar, så hadde det vært å stille sin plass til disposisjon og sagt at «nok er nok», sier Bjørklund, og legger til at det «å lede norsk idrett ikke er som å lede et romskip til mars akkurat».

– Kunne det vært noe for deg, å stille som kandidat?

– Det skal jeg svare på om det blir aktuelt for valgkomiteen eventuelt. Men det vil være veldig vanskelig å forstå om ikke noen av oss som har uttrykt sterk mistillit til Tvedt, ikke blir forespurt om å være med videre, svarer han.

I Buskerud idrettskrets er de - i likhet med Bjørklund - glad for at flere har lansert sitt kandidatur.

– Vi ønsker oss flere kandidater, og også av begge kjønn, sier leder Roar Bogerud, som har vært med på å gi det sittende idrettsstyret gult kort for mangel på åpenhet og også gult kort til hele styret tidligere i år, til VG.

Også i Østfold idrettskrets har de lagt merke til Mollekleivs interesse for vervet som idrettspresident.

– Vi i Østfold vil diskutere dette når valgkomiteens innstilling er klar. Jeg håper det kommer andre kandidater også, sier leder Hilde Stokke til VG, og legger til at hun syns Tvedt har gjort en god jobb.

Alle forslag innen 1. januar

Anne Irene Myhr er leder i valgkomiteen som i tillegg til henne består av to damer og fire menn.

– Vi skal ha første møre onsdag 29. august. Da skal vi lage en arbeidsplan. Idrettstinget starter 24. mai, alle papirene og sakslistene, inkludert valgkomiteens innstilling, må være sendt til medlemmene én måned før tinget, sier Myhr til VG.

Idrettskretsene og særforbundene må melde om hvem som har stilt seg disponibel til valg av alle verv som skal opp på idrettstinget, inkludert idrettspresident, innen 1. januar.

Helge Johnsen er leder i Hordaland idrettskrets og varamedlem i valgkomiteen.

– Det er et demokrati, så da er det alltid positivt med flere kandidater, sier han til VG, men presiserer at det er for tidlig i prosessen til å konkludere med noe som helst.

Vestfold idrettskrets sier dette om den kommende presidentkampen:

– Mollekleiv var en ny opplysning for meg, men det er alltid sunt med mange kandidater, sier leder i Vestfold Idrettskrets Per-Eivind Johansen til VG.