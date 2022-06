TUNG DAG: Viktor Hovland raste på resultatlistene etter å ha slått seks strake bogeyer.

Krisedag for Hovland – raste på resultatlistene

Etter en god start på den andre dagen av majorturneringen US Open, ble det etter hvert bekmørkt for Viktor Hovland. Han ramlet over 100 plasser.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Trolig er han ferdigspilt i turneringen.

Hovland startet med to birdier på de fire første hullene på fredagens runde. Spesielt imponerende var birdiechipen på hull tre.

Så raste han lynkjapt nedover etter seks (!) strake bogeyer.

For i løpet av runden ramlet Hovland fra sjette- til 119. plass. Totalt er det 156 spillere som startet turneringen torsdag.

– Jeg er nesten litt paff, jeg vet ikke om jeg vil bruke sjokk. Men da det først begynte å renne på, så ble det mørkt, sa Viasats kommentator Joakim Mikkelsen underveis.

Om han klarer cuten er i teorien fortsatt usikkert, men i prakses er det ingenting som tyder på at det går. Likevel: En rekke av spillerne har ikke startet runden, og det kan bli en store endringer på resultatlisten i løpet av kvelden.

Skulle Hovland ikke klare å ta seg videre til de to avsluttende dagene av turneringen, vil det være for første gang i hans major-karriere. Og det bare noen timer etter at han var topp ti i turneringen, ett slag fra ledelse.

Etter å ha gått den første dagen på par, gikk Hovland fra -2 til +5 på åtte hull fredag. Til slutt hadde han notert seg for ni bogeyer og endte dagen syv over par.

Og det er utslagene som fortsetter å skape problemer for nordmannen. Sitter ikke de, kan det fort bli trøbbel i den tøffe roughen på The Country Club i Brookline i Massachusetts.

– Denne banen vil eksponere enhver svakhet og straffe deg, forklarte Mikkelsen, tidligere spiller.

Hovland reddet endelig et par på nummer 14. På hull 15 var han uheldig med hullkanten og en ny bogey sendte ham ytterligere nedover resultatlisten. På hull 16 ble det par.

Men det vonde var ikke over. På sitt nest siste hull havnet nordmannen i trøbbel igjen. Etter et utslag som havnet til side for fairway, slo han seg direkte over i høy rough på den andre siden. Der brukte han to slag på å komme seg ut – og det endte med en ny bogey.

– Nå er det dessverre slutt. At han skal gjøre eagle på det siste hullet, det er å tro på julenissen, kommenterte Mikkelsen.

Også på det siste hullet ble det bogey for nordmannen.

For øyeblikket er det amerikanske Nick Hardy som topper resultatlisten, i delt ledelse med fem andre, tre slag under par. Blant de fem er og Rory McIlroy, som i likhet med en rekke andre, ikke har slått ut ennå.