Hvor er skisportens smertegrense?

Av Leif Welhaven

Erik Røste og IOCs representant til Norge, Kristin Kloster Aasen, på en seiersseremoni under OL i Pyeongchang.

Hvor mange opprivende konflikter tåler president Erik Røste (61) før skisportens smertegrense er nådd?

Det er utvilsomt en vanskelig oppgave å være den øverste valgte lederen i Norges Skiforbund. Med seks grener under samme tak vil interessemotsetningene vil alltid være der.

Men antallet konflikter for ledelsen i Norges skiforbund nærmer seg 20 på de ti årene. I denne perioden har Erik Røste sittet ved enden av bordet.

Da striden med Clas Brede Bråthen omsider var løst, ble Røste konfrontert med at det har vært så mange strider i forbundet de siste årene. Han bestrider ikke dette, men understreker at sakene er svært ulike.

Det ville vært altfor enkelt å ensidig klandre presidenten alene for alt bråket. Ofte handler det om at «it takes two to tango».

Det er jo heller ikke slik at presidenten er inne i alle detaljer alltid.

Samtidig har han i denne rollen et overordnet ansvar for hvordan organisasjonen fungerer.

Og det er grunn til å spørre om det er noe med evnen til smidig konfliktløsning som uteblir på Ullevaal.

Det er også grunn til å undres om det er noen fellesnevnere ved en del av sakene.

Behovet for kontroll for enhver pris, diskutable valg rundt kommunikasjon og problemstillinger knyttet til åpenhet er i alle fall gjengangertemaer om man går gjennom sakene.

Håpet er at en bilagt Bråthen-krangel vil skape vinterfred, men samtidig er ikke spørsmålet om mistillit lagt dødt.

Det er bare skifolket selv som kan bestemme hvordan de vil ha det og hva de skal ha tillit til. Konklusjonen må de trekke selv.

Uansett kan det være relevant å reflektere over summen av saker gjennom et tiår med dagens regime.

Hør bare her:

Langrennslederens voldsomme oppgjør:

Nils Kristian Nakstad satt i seks år i langrennskomiteen i Norges skiforbund. Da han trakk seg i 2018, tok han et voldsomt oppgjør med skipresident Erik Røste. Nakstad beskrev en ukultur knyttet til mangel på åpenhet og ryddighet i skiforbundet. Røste svarte at det sikkert var rom forbedring, men at han opplever kulturen som åpen og ærlig.

Helly Hansen-misnøye med skiforbundet:

Fra venstre: Morten Schønfeldt (markedssjef Norges Idrettsforbund), Erik Røste (skipresident), Chen Yihong, Tom Tvedt (president Norges Idrettsforbund), John Olav Evans (markedssjef Norges Skiforbund Alpint) og Inge Andersen (generalsekretær Norges Idrettsforbund). (Geir Owe Fredheim, Norges Idrettsforbund)

I 2017 fikk VG tilgang på brev som viste hvordan klesgiganten Helly Hansen reagerte på måten forhandlingene med Norges skiforbund hadde foregått på. Helly Hansen-topp Wilhelm Matheson mente forhandlinger om oljeavtaler i Angola, var preget av mer åpenhet enn dem han hadde opplevd med skiforbundet. Skiforbundet hevdet den gangen at VGs fremstilling ga et lite balansert bilde av saken, og senere er partene blitt partnere.

Henrik Kristoffersen-saken:

Etter en årelang feide, så møtte Norges skiforbund sin egen alpinstjerne i Oslo tingrett, i kampen om markedsrettigheter og utøverens reklamemuligheter. Erik Røste måtte vitne i rettssaken. Skipresidenten ble anklaget for selv å ha deltatt i Red Bull-forhandlinger. Forbundet vant saken i tingretten, og partene kom til enighet slik at tanker om en anke ble skrinlagt.

Martin Johnsrud Sundbys dopingdom:

Da den norske langrennsstjernen ble dopingtestet, målte han ni ganger så mye salbutamol i kroppen sammenlignet med hva som er tillatt. Saken rystet Ski-Norge. Erik Røste fikk kraftig kritikk - også fra sine egne. Et av temaene var hvordan saken ble fremstilt overfor offentligheten. Røste uttrykte skuffelse over dommen, og mente det var fremført gode argumenter for hvordan den norske siden hadde forstått regelen Sundby ble dømt for å ha brutt.

Therese Johaugs dopingdom:

Den populære langrennsstjernen testet positivt på et anabolt steroid høsten 2016. Landslagslege Fredrik Bendiksen tok på seg skylden for - ved en ubesluttsomhet - å ha gitt Johaug en medisin sto på WADAs forbudsliste. Saken startet en debatt om rutiner i norsk skisport. Straffen endte på 18 måneders utestengelse. Det vakte også debatt at forbundet betalte advokatregningen for Johaug.

Økonomitrøbbel i Alpin-Norge:

SPORTSSJEF: Claus Ryste har ledet norsk alpinsport i en årrekke med dårlige økonomiske resultater.

Millionsmell på millionsmell. Norsk alpinsport har gått på den ene smellen etter den andre under Erik Røstes ledelse. VG vet at mangelen på økonomistyring har irritert andre grener i ski-Norge. Skipresident har uttrykt misnøye med overforbruket, og vært opptatt av å få sponsorinntektene opp.



Alpinledernes voldsomme oppgjør:

GIKK AV: Alpinleder Trond Olsen sluttet i protest.

Tidligere leder av alpinkomiteen, Trond Olsen, samt nestleder Gunnar Hvammen, tok et voldsomt oppgjør med kulturen i toppen av Norges skiforbund før de forsvant ut av alpinledelsen etter kort tid. Konflikten fikk stor oppmerksomhet i VG i 2018, og partenes virkelighetsoppfatning stod langt fra hverandre.



SVT-dokumentarer og Anders Aukland-disputt:

Det stormet rundt norsk langrenn i forbindelse med to dopingdokumentarer produsert av SVT i 2013 og 2014. Anders Aukland var en av dem som følte seg mistenkeliggjort. Han følte seg sviktet av Norges skiforbund, og nektet å sette seg på samme fly som Erik Røste til en TV-innspilling hos Fredrik Skavlan i Sverige. Røste har senere sagt at han mener det var riktig å ikke gi programmet legitimitet ved å stille opp i det.

Petter Northug-bråket:

Petter Northug og Norges skiforbund kranglet i en årrekke om markedsrettigheter og muligheter for private sponsorer. Uenigheten tok svært stor plass i det offentlige rom, og Erik Røste var sentral i den uttalte uenigheten. Northug brøt til slutt med landslaget som følge av konflikten. Senere kom han tilbake under forbundets vinger.

Clas Brede Bråthen-saken:

Hoppernes populære sportssjef fikk ikke forlenget sin kontrakt etter 17 år i jobben, selv om både hoppere og trenere var svært fornøyde med ham. Saken gikk så langt som at det ble varslet oppsigelse. Forbundet mente at Bråthen hadde utvist en uakseptabel atferd og kommunikasjonsform. På et punkt gikk Buskerud skikrets inn for å stille et mistillitsforslag til skistyret. Kort tid senere ble saken løst, og Bråthen har fått en ny tittel og kontrakt for fire nye år.

Røstes vei til FIS-styret:

Da Sverre Seeberg skulle erstattes i styret til Det internasjonale skiforbundet (FIS), så falt valget på Erik Røste (den gangen 57 år) som etterfølger. Enkelte mente tiden var inne for en kvinne, og VG vet at prosessen rundt Røstes FIS-entré vekket oppsikt internt. På bildet der Røste poserer etter valget, er samtlige valgte styremedlemmer menn.

Astmabråket:

Foruten dopingsaken til Martin Johnsrud Sundby, så verserte det lenge en svært omfattende, internasjonal debatt om bruken av astmamedisiner i norsk langrenn. Erik Røste har vært tett på miljøet siden tiden som landslagstrener på 90-tallet og har forsvart den norske praksisen også i tiden som skipresident. Arbeidet har blitt møtt med kritikk. Samtidig har en rapport gikk de etiske sidene ved den norske praksisen ståkarakter, mens flere praktiske forhold fikk stryk.

Klesbråk:

Det nære forholdet mellom Erik Røste, Bjørn Dæhlie og Åge Skinstad fikk oppmerksomhet i media i 2013. De tre, som er nære bekjente, hadde alle roller i signeringen av klesavtaler mellom Active Brands og Norges skiforbund. BI-professor Petter Gottschalk ba om granskning. Skiforbundet avviste kritikken som ble rettet mot dem.

Åpenhetsdebatten:

VG satte fokus på åpenhet om pengebruk i norsk idrett. Saken endte til slutt med at generalsekretær Inge Andersen måtte forlate jobben i NIF. Erik Røste forsvarte Andersen og pengebruken som ble brukt på den norske OL-søknaden, blant annet under OL i Sotsji.

Matsponsor-bråk:

Langrennslandslaget og Coop hadde forhandlet i flere uker da nyheten slo ned som en bombe for tre år siden: Skiforbundet hoppet av i tolvte time og beholdt i stedet konkurrenten Norgesgruppen som langrennssponsor de neste tre sesongene. Tilbake sto undrende Coop-ledere.

X Games-bråk:

I 2016 trakk skiforbundet seg fra samarbeidet om X Games i Oslo kort tid før arrangementet skulle finne sted. Argumentene handlet om manglende dopingtester, men tidligere byråd for idrett i Oslo, Hallstein Bjercke, gikk ut og sa at Erik Røste og NSF hele tiden hadde vært motstandere, fordi de opplevde X Games som en konkurrent til den organiserte idretten. Forbundet stod på sitt.

Klæbo-uenighet:

Langrennsportens største stjerne, Johannes Høsflot Klæbo, havnet i en diskusjon som er svært lik den Petter Northug en gang hadde med Norges skiforbund. Partene har slitt med å bli enige om markedsrettigheter og når man er på jobb - og når man er i en privat sfære.

Røisland med ny alpinkritikk:

Alpintalentet Max Røisland gikk i fjor kraftig ut mot skiforbundet i en artikkel i VG. Røisland opplevde fravær av støtte fra sitt eget forbund, og valgte derfor å legge opp som toppidrettsutøver. Kritikken minnet mye om den andre Alpin-Norge har fremmet tidligere. Røisland snakket også om ukultur og dårlig økonomisk styring.

Forsikringskrangel etter hjertestans:

Langrennsløper Sondre Turvoll Fossli (26) har engasjert advokat mot skiforbundet etter en hjertestans i 2019. Han mener forsikringen ikke er som han opprinnelig trodde. Saken er ikke avgjort ennå.