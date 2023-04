Romelu Lukaku hysjet på Juventus-supporterne som kom med rasistiske ytringer i cupkampen.

Juventus får supporterstraff etter Lukaku-episode

Juventus må stenge ståseksjonen på stadion i én kamp som følge av at «majoriteten av supporterne» kom med rasistiske ytringer mot Romelu Lukaku.

NTB

Lukaku scoret først på straffespark i overtiden da Inter sikret 1-1 i tirsdagens cupkamp mot Juventus i Milano. Deretter pådro han seg sitt andre gule kort og ble utvist da han feiret scoringen foran Juventus-supporterne.

Lukaku hysjet med fingeren mot munnen, og svarte dermed på apelydene som bortelagets supportere hadde slengt mot ham både før, underveis og etter at straffesparket var tatt.

I etterkant fordømte Serie A rasismen belgieren hadde blitt utsatt for og opplyste at de ville granske episoden. Nå er det klart at Juventus må stenge seksjonen der rasismen kom fra i neste kamp, opplyser Serie A.

De sier at majoriteten av supporterne i seksjonen på sørsiden av stadion bidro til rasismen. Samtidig ble det bekreftet at Lukaku får en kamps suspensjon som følge av det røde kortet.

Også Juventus-back Juan Cuadrado og Inters keeper Samir Handanovic ble utvist i klammeriet. Cuadrado må stå over tre kamper, mens Handanovic mister én kamp.