KOKTE: Holger Rune i aksjon mot Alejandro Davidovich Fokina.

Drama for Holger Rune i Wimbledon: Fikk mor og trener til å forlate tribunen

(Alejandro Davidovich Fokina - Holger Rune 3–6, 6–4, 6–3, 4–6, femte sett pågår) Tenniskometen Holger Rune (20) har vært rasende underveis i sin 3. rundekamp i Wimbledon. Mamma Aneke har forlatt tribunen.

Ifølge danske Ekstra Bladet og B.T. ropte Rune mot sine egne på tribunen etter å ha tapt tredje sett mot spanjolen Alejandro Davidovic Fokina. Det fikk moren Aneke Rune og trener Lars Christensen til å forlate tribunen.

Aneke Rune forteller til DR at de forlot plassene for at tennisstjernen skulle ha fokus på det som skjer på banen.

Tidligere i kampen skrev Ekstra Bladet at Holger Rune var «ildrød av sinne».

I fjerde sett leder spanjolen 4–4.

Rune er seedet som nummer seks til Wimbledon. I fjorårets French Open-kvartfinale mot Casper Ruud fikk dansken også moren til å forlate tribunen mens kampen pågikk:

Rune har nådd tredje runde i Wimbledon for første gang i karrieren, og må vinne det pågående og avgjørende settet mot Davidovich Fokina for å ta seg videre i Grand Slam-turneringen.

Tidligere i kampen slo Ekstra Bladet opp at 20-åringen var «illrød av sinne». 20-åringen er kjent for sitt høye temperament, og har blant annet havnet i flere konflikter med dommere på ATP-touren denne sesongen.