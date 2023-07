REGJERNEDE MESTER: Jelena Rybakina vant Wimbledon for kvinner i fjor.

Rybakina klar for å forsvare Wimbledon-tittelen etter virusavbrudd: − Det har vært tøft

Jelena Rybakina (24) måtte trekke seg under French Open grunnet et virus. Tross en tøff periode er hun likevel klar for å forsvare Wimbledon-tittelen.

I fjor snudde Rybakina finalen mot tunisiske Ons Jabeur, og den da 23 år gamle kvinnen ble den yngste kvinnelige Wimbledon-vinneren siden Petra Kvitova i 2011.

Oppladningen til årets Grand Slam-turnering i London har imidlertid bydd på problemer.

– Det var ikke lett etter Roland-Garros, fordi viruset tok meg skikkelig. I en uke gjorde jeg ingenting, så jeg måtte starte opp igjen forsiktig. Det har vært tøft, forklarer verdenstreeren i forkant av turneringen.

Wimbledon sendes på discovery+, MAX og Eurosport.

Da Rybakina trakk seg fra French Open forklarte hun blant annet at hun slet med å puste. Før Wimbledon har 24-åringen fra Kasakhstan bare spilt to WTA-kamper, siden viruset satte henne ut av spill.

– Jeg føler vi har gjort det beste ut av situasjonen, men vi har ikke fått lagt ned så mye arbeid som vi hadde ønsket, fortsetter hun.