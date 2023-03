Jeanette Hegg Duestad imponerte i EM fredag.

Skyting: EM-gull til Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg i OL-øvelse

Jeanette Hegg Duestad (24) og Jon-Hermann Hegg (23) ble fredag europamestre på OL-øvelsen 10 meter luftrifle for blandet lag i Estland. Også bronsen ble norsk.

EM-gullet ble sikret med 16-10 over Israel i gullfinalen. Like før sikret Jenny Stene og Henrik Larsen EM-bronsen i samme øvelse med seier 16-2 over Sverige i bronsefinalen.

Norge har aldri vunnet blandet lag i EM på øvelsen 10 meter luftrifle tidligere.

– Det har glidd godt i dag. Alltid stas å ta medalje i mesterskap, og gull er veldig gøy, sier Jon-Hermann Hegg til NTB.

– Det startet litt trått i finalen, men så satt det for begge etter hvert. Jeg synes det er kjempegøy å bli europamester, og så artig med Jenny og Henrik på pallen i tillegg, sier Jeanette Hegg Duestad etter gullet.

Skytteren Jon-Hermann Hegg tok EM-gull fredag.

VM-suksess

Rifleskytternes trener Espen Berg-Knutsen var også strålende fornøyd.

– Jeanette og Jon-Hermann er så godt trent at de ofte havner i medaljekamp. Godt gjort å vinne når marginene er så små, men høyst fortjent, sier han til NTB.

De norske rifleskytterne kom til europamesterskapet i Tallinn med store ambisjoner og med et favorittstempel hengende på seg. Den norske kvartetten som fredag tok medaljer, er helt i den ypperste verdenstoppen.

Under VM i den egyptiske hovedstaden Kairo i oktober i fjor forsynte de norske utøverne seg grovt av medaljebordet. Sju gull, tre sølv og to bronse ble fasiten.

Ved siden av Hegg Duestad, Hegg, Stene og Larsen bidro også Simon Kolstad Claussen til medaljene den gang.

OL-kvoteplasser i spill

Fredag innfridde de norske medaljegrossistene igjen.

– De var solide fra første skudd i kvalifiseringen til siste skudd i finalen. Veldig solid gjennomføring av alle de norske. Dette er ekstra artig fordi vi aldri har vunnet dette gullet tidligere, sier sportssjef Tor Idar Aune i Norges Skytterforbund til NTB.

– Dette gullet betyr mye for utøverne. De trener dag ut og dag inn for dette. Dette gir oss en god start på mesterskapet, sier Aune.

De individuelle konkurransene under EM i Tallinn begynner lørdag. Også der må de norske skytterne finne seg i å være klare gullkandidater.

Lørdag er det i tillegg kvoteplasser til neste års OL i Paris på spill i Tallinn. Det gjelder for både menn og kvinner. Jon-Hermann Hegg og Jenny Stene har allerede sikret seg kvoteplasser til sommerlekene i Frankrike.

