Kvaratskhelia med kunstscoring: − Vokt dere, Norge!

NAPOLI (VG) (Napoli – Atalanta 2–0) Napoli var lenge tannløse mot Atalanta, men så vartet Khvicha Kvaratskhelia (22) opp med en scoring som bør skremme det norske landslaget.

En time ut i kampen begynte georgieren Kvaratskhelia å danse rundt med den ene Atalanta-forsvareren etter den andre. Etter to dragninger banket han inn 1–0 for Napoli.

– Han er ustoppelig. Det løfter stemningen til nye høyder her, sa VGs fotballkommentator, Vegard Aulstad fra Stadio Diego Armando Maradona.

– Vokt dere, Norge. Vokt dere. For en form han er i, la Aulstad til.

Leo Skiri Østigård (23) så hele kampen fra benken til Napoli.

– Det er sånn han gjør. Jeg har sett det på trening uttallige ganger. Han er en spesiell spiller. Han er i flyten og ser meget farlig ut, sier Østigård til VG etter kampen.

For scoringen vil nok være en del av høydepunktspakken til analyseteamet til det norske landslaget. 28. mars spiller nemlig Norge kvalifiseringskamp mot Georgia og deres største stjerne – Kvaratskhelia. Norge må forsøke å temme stjerneskuddet for å kunne nå EM i Tyskland i 2024.

Kallenavnet Napoli-fansen har gitt Kvaratskhelia sier det meste – «Kvaradona», oppkalt etter den største legenden av dem alle. Diego Armando Maradona.

Et knapt kvarter før slutt doblet Amir Rrahmani på en corner ledelsen for Napoli. De lyseblå har alt i sin hule hånd for å vinne deres første serietittel siden 1990. Med 12 kamper igjen leder de med 18 poeng ned til Inter på annenplass.

