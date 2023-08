SUPERDEBUT: Akor Adams scoret to mål i debuten sin for Montpellier.

Akor Adams med pangåpning – scoret to i Montpellier-debuten

(Montpellier – Le Havre AC 2–2) Den tidligere Lillestrøm-spissen Akor Adams (23) scoret to mål på to minutter i debuten for Montpellier.

NTB

Adams ble 7. august Lillestrøms største salg noensinne. Ifølge L'Equipe betalte Montpellier om lag 56 millioner kroner for storscoreren.

Nigerianeren startet hjemme mot Le Havre, men hans nye lag fikk en fryktelig start da Gautier Lloris sendte gjestene i ledelsen etter bare fem minutter.

Adams slo imidlertid knallhardt tilbake etter pause da han først utlignet etter 58 minutter, før han fullførte snuoperasjonen bare to minutter senere.

Det første målet headet han inn på et innlegg etter en corner, mens han satte inn sin andre scoring etter et nydelig kontringsraid fra midtbanen.

Ett minutt på overtid ble imidlertid hjemmepublikummets fest stoppet da Samuel Grandsir sikret 2–2 til gjestene.

23-åringen gjorde i januar i fjor overgang fra Sogndal til Lillestrøm, hvor han noterte seg med 28 mål og 7 målgivende på 50 kamper.

Da han forlot Lillestrøm tidligere i måneden var han toppscorer i Eliteserien med 15 scoringer på like mange kamper.