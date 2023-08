AVGJORDE: Emil Konradsen Ceïde ble matchvinner for Sassuolo i den italienske cupen.

Ceïde ble matchvinner i Coppa Italia – Sassuolo videre etter ekstraomganger

Emil Konradsen Ceïde ble den store helten da han ble matchvinner i Sassuolos 5-2-seier borte mot Cosenza i den italienske cupen.

Ceïde startet kampen på benken, men kom inn etter 85 minutter på stillingen 2-1 til Sassuolo.

Dessverre for gjestene utlignet Simone Mazzocchi ett minutt på overtid, og sendte dermed lagene ut i ekstra omganger.

Det ble en hektisk affære da først Giacomo Calo ble sendt i dusjen etter å ha mottatt sitt andre gule kort, før Ceïde satte inn matchvinnermålet rett før pause.

Scoringen var hans første for Sassuolo siden overgangen fra Rosenborg i fjor sommer. Han hadde imidlertid tidligere notert seg med to målgivende på 27 kamper for grønntrøyene.

Samuele Mulattieri sikret til slutt 5-2-seier til Sassuolo med to raske scoringer på tre minutter.

Kristian Thorstvedt var ikke i Sassuolo-troppen søndag kveld.