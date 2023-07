Celine Borge fikk det ikke helt til å stemme på 2. runde i Ohio, men hun er med videre.

Tung Borge-runde i Ohio – falt 46 plasser

Celine Borge klarte ikke å følge opp finspillet fra 1. runde i LPGA-turneringen i Ohio, men hun klarte cuten og er med videre.

En dobbeltbogey bidro til at hun endte fredagen på tre slag over par.

Borge startet dagen på delt 14.-plass og startet stabilt på 2. runde, men dobbeltbogeyen på sjette hull gjorde at hun ramlet nedover resultatlisten.

Borge fortsette med en rekke hull på par, før det ble en bogey på hull 16. Dermed endte hun runden på tre over par.

I alt er Tønsberg-jenta ett slag under par. Etter at alle hadde avsluttet første runde endte hun på delt 60.-plass, og dermed klarte hun cuten og får spille de neste to rundene i helgen.