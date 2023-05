KOMFORTABEL FORAN VALGET: Berit Kjøll, her i møte med VG i forrige uke, gir ikke opp til tross for at det ser mørkt ut med tanke på gjenvalg.

Berit Kjøll gir ikke opp: − Det er mange som heier på meg

IDRETTENS HUS (VG) Berit Kjøll (67) synes Norges idrettsforbund har fått mye ufortjent kritikk. Og at hun selv fortjener en ny periode som idrettspresident.

Det forteller Kjøll i dette intervjuet med VG.

Hun kan være inne i sin nest siste uke som idrettspresident. Zaineb Al-Samarai regnes som stor favoritt før valget i Bergen den første helgen i juni.

De to møttes til debatt i Trondheim i slutten av april. Da anbefalte Kjøll motkandidaten sin å få «litt mer tyngde i lederskapet sitt» før hun påtar seg rollen som idrettspresident.

Reaksjonene på sosiale medier kom nærmest umiddelbart.

– Å få kritikk når jeg har god samvittighet står jeg godt i. Å få kritikk som gir meg dårlig samvittighet, da beklager jeg. Og det gjorde jeg overfor Zaineb her, sier Kjøll.

Noen få dager senere møttes de to presidentkandidatene på nytt: NRK-programmet «Debatten» ble avsluttet med en duell mellom Kjøll og NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Det ble høylytt da Saltvedt anklaget Kjøll for usannheter. Kjøll ga i retur klart uttrykk for sin oppbygde frustrasjon over Saltvedt.

– Jeg kjente at det var godt å få sagt fra. Jeg liker Saltvedt som person, men jeg synes det var realt å kunne si fra som jeg gjorde etter å ha opplevd at han representerte NRK i offentligheten. Noe av de grunnleggende verdiene mine er ærlighet, åpenhet og ryddighet. Når da noen tråkker på den integriteten, så er jeg ikke med på det, sier Kjøll.

– Det var rett og slett godt å få sagt det, smiler hun.

KONTORET: Berit Kjøll har kontorplass på Ullevaal stadion i Oslo.

NIF-toppen tar imot VG på kontoret sitt på Ullevaal stadion. Hele veggen bak henne er tapetsert med et bilde av favorittsporten seiling.

– Du avsluttet rett og slett «Debatten» den kvelden?

– Ja, og da spratt Fredrik Solvang frem!

Kjøll ler.

– Jeg og Saltvedt hadde en liten prat etter programmet, og jeg regner med at det går fint.

Hun har sittet som idrettspresident i en tid med coronapandemi, strømkrise og krig i Europa. Etter fire år kan det være over. Al-Samarai virker å ha langt flere kretser og særforbund på sin side.

Oppslutningen om Kjøll er tilsynelatende lunken. Bare et par-tre særforbund har så langt gitt henne offentlig støtte.

67-åringen har ikke vurdert å gi opp før valget i Bergen om en drøy uke.

For fire år siden bestemte hun seg for å stille tre og en halv uke før valget. Det endte med en marginal seier over favoritten Sven Mollekleiv.

– Det er idrettstinget som avgjør og jeg har et solid fotfeste, sier Kjøll i dag.

Hun svarer bekreftende på at hun er komfortabel.

– Dersom du merker at dette ikke går, stiller du til valg uansett? Eller vil du kjenne litt på det frem mot tinget i Bergen?

– Jeg har ingen plan om å kjenne på noe som helst. Jeg går med friskt mot inn mot tinget. Jeg har mange som heier på meg. Det er også grunnen til at jeg står støtt i situasjonen.

– Jeg går med friskt mot inn mot tinget. Jeg har mange som heier på meg, basert på arbeidet idrettsstyret og jeg har gjort og resultater vi har oppnådd i denne perioden. Det er også grunnen til at jeg står støtt i situasjonen.

– Seks av dine egne styremedlemmer har sagt at de vil bytte deg ut?

– Jo da, men det var enda flere som ikke svarte. Vi har fattet 460 vedtak i den perioden hvor jeg har vært styreleder i NIF. Det har vært krevende saker, men vi har hatt høy takhøyde og gode diskusjoner. Vi har landet gode konklusjoner på alle sakene. Og så har vi hatt en veldig krevende varslingssak på tampen. Den har vært med på å skape støy, ikke minst fordi den ene parten valgte å kommunisere saken ut i media, noe jeg beklager sterkt. Men derfra til å snakke om generell uro og støy er rett og slett ikke riktig. Det har med unntak av den siste tiden vært ro i NIF og idretten i denne perioden, sier Kjøll.

KNEPENT SIST: Berit Kjøll var ikke innstilt av valgkomiteen i 2019, men vant likevel. Heller ikke i 2023 er hun valgkomiteens førstevalg.

– Men ledelse handler også om å stå i krevende tider. Det har skjedd nå. Det å sette sjøbein når det blåser nordavind fra alle kanter, og holde fast grep på roret, er også helt nødvendig iblant, legger hun til.

NIF-toppen stiller forberedt til intervjuet med VG. Foran seg, på det runde bordet på kontoret, har hun flere utskrevne sider med notater.

Kjøll er tilhenger av et OL og Paralmypics i Norge, men ikke nå. Tidspunktet er feil, mener hun.

Samtidig roser hun Kristin Kloster Aasen og forsvarer hvordan IOC har en automatisk plass rundt styrebordet i NIF.

Og så mener hun at strømming av idrett – også blant dem under 18 år – er «positivt», så frem det skjer i kontrollerte former og med tydelige retningslinjer.

NRK-KOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt deltok i en opphetet debatt med Kjøll.

Kjøll forsøker flere ganger å pense praten med VG inn på hva hun føler at hennes eget styre har utrettet de siste fire årene.

– Vi har levert på alle vedtakene fra det forrige tinget, inkludert utredningene som norsk idrett ønsket seg, hevder hun.

Kjøll snakker om krevende tider, men roser idretten for å ha stått samlet under pandemien.

Hun snakker om bærekraftstrategien til NIF og den grønne bølgen i norsk idrett. Kjøll trekker frem hvordan kjønnsbalansen blant norske idrettsledere i perioden har steget fra 12,6 til nær 30 prosent i fjor.

NIF er godt i gang med modernisering, effektivisering og digitalisering, argumenterer idrettspresidenten, før hun fortsetter å snakke om hvordan idretten har fått 3,1 milliarder kroner ekstra fra myndigheter og næringsliv de siste årene.

– Jeg har stor respekt for den jobben dere i media gjør. Den rollen anerkjenner jeg. Dere skal sette søkelyset på kritikkverdige forhold. Men min rolle er å fremsnakke og motivere til det beste for norsk idrett. Derfor synes jeg det er trist at negativ fokus i noen sammenhenger overskygger alt det fine idretten representerer, sier Kjøll.

Hun fortsetter engasjert:

– Da synes jeg det er trist og lavmål å se på mange av disse av områdene som har fått stor oppmerksomhet. Jeg synes det er trist for norsk idrett og jeg tror det er mange som synes det.

– Tenker du på sakene? Fokuset i media? Hva tenker du på her?

– Jeg tenker på den negative oppmerksomheten som har kommet. Det fortjener ikke en så fin organisasjon, sier Kjøll.

EN AV DISSE VINNER: Zaineb Al-Samarai og Berit Kjøll.

Hun forteller om en fersk reise til et norsk idrettslag på Sørlandet. Før det var hun i Førde.

– Det skjer så mye bra der ute. Og så opplever man all den støyen som vi idrettsledere krever. Det er ikke bra. Det er noe jeg synes er ordentlig leit.

– Men retter du pekefingeren mot media nå, eller deres egen evne til å fremskaffe dette fokuset?

– Nei, jeg har ikke noe svar på det. Ansvaret ligger jo hos oss som idrettsledere og jeg er førstemann til å beklage det. Det er en så fin organisasjon med utrolig mange frivillige. Da tenker jeg at det er greit å ta noe rev i de seilene der også.

NRK gjorde denne uken en ny opptelling som viser at det kan gå mot storseier til Zaineb Al-Samarai under valget i Bergen neste helg.

På spørsmål om hvorfor Berit Kjøll mener hun er den rette, åpner hun med å nevne sin egen erfaring:

– De siste fire årene har gitt meg utrolig mye innsikt, kunnskap og kompetanse. Det å lede en organisasjon som betyr så mye for så mange barn, unge og voksne, og har så stor betydning i samfunnet, det motiverer meg. Det har vært en helt spesiell tingperiode med hendelser ingen har kunnet planlegge for – med pandemi, krig i Europa, strømkrise, økonomikrise i både familier og idrettslag. Som følge av dette opplever jeg at vi ikke har fått levert godt nok på områder som jeg hadde sett for meg, sier Berit Kjøll.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post