Magnus Carlsen er på etterskudd i Norway Chess etter de to første rundene.

Carlsen vant i armageddon

Magnus Carlsen spilte remis mot Wesley So med hvite brikker i 2. runde i Norway Chess. Etter seier i armageddon har han halvannet poeng av seks mulige.

Carlsen greide aldri å spille seg til noe overtak i langsjakkpartiet mot So. En stund så det ut som amerikaneren sto klart bedre, men det endte med at de tok hverandre i hånden etter 31 trekk.

I armageddon fikk So, igjen med svarte brikker, raskt et stort overtak. Carlsen holdt hodet kaldt og greide å vende stillingen i sin favør. Han hadde også bedre tid enn motstanderen, som gjorde flere feil og ble utspilt av den tidligere verdensmesteren. Det var over etter 33 trekk.

Carlsen har vunnet Norway Chess fem ganger av ti mulige, derav de fire siste årene. I årets turnering har han fått en dårlig start. Tirsdag tapte han for Fabiano Caruana i første runde.

Aryan Tari hadde en lovende stilling underveis mot Nodirbak Abdusattorov, men måtte se seg slått etter 46 trekk.

Torsdag spiller Carlsen mot en tredje amerikaner på rad i Hikaru Nakamura, mens Tari møter Caruana. Begge de norske har da svarte brikker.