TIL KVARTFINALE: Casper Ruud har de siste dagene vist at han er i verdensklasse også på hardcourt. Nå er han klar for kvartfinalen i US Open.

Slik blir Casper Ruud verdensener: − Folk hånflirte

Casper Ruud (23) er klar for kvartfinalen i US Open – og kan med litt hell bli verdensener i løpet av den neste uken.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nåværende verdensener og fjorårets US Open-vinner Daniil Medvedev er utslått av turneringen (tap mot Nick Kyrgios natt til mandag). Det samme er overraskende nok Rafael Nadal (tap mot Frances Tiafoe natt til tirsdag).

Det betyr at Casper Ruuds muligheter til å overta som nummer én etter US Open har økt.

– Det er absurd, totalt spinnvilt at en nordmann kan bli verdensener i tennis, sier Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

Før US Open startet, var det fem spillere som hadde muligheten til å gå ut av turneringen som verdensener. Stefanos Tsitsipas røk allerede ut i første runde, mens det altså sa stopp for Nadal og Medvedev i fjerde runde. Fremdeles ligger Nadal an til å bli verdensener, men av de fem spillerne som hadde sjansen før turneringen, er både Ruud og spanske Carlos Alcaraz videre til kvartfinalene – Alcaraz etter en høydramatisk kamp i fem sett mot Marin Cilic.

Det som skal til for at Ruud blir verdensener er:

Hvis Ruud vinner US Open, blir han verdensener uansett.

Hvis Ruud kommer til finalen, så blir han verdensener så lenge han ikke møter Carlos Alcaraz. Hvis de to møtes i finalen, er det vinneren som ender som verdensener. De samme forutsetningene gjelder også for Alcaraz.

– Sannsynligheten er der, og det er utrolig nok i seg selv, sier Krogh Sundbø om Ruuds sjanser.

Info Stillingen på ATP-rankingen nå: 1. Daniil Medvedev, Russland 6.885. 2. Alexander Zverev, Tyskland 5.760. 3. Rafael Nadal, Spania 5.630. 4. Carlos Alcaraz, Spania 5.100. 5. Stefanos Tsitsipas, Hellas 4.890. 6. Novak Djokovic, Serbia 4.770. 7. Casper Ruud, Norge 4.695. 8. Felix Auger-Aliassime, Canada 3.625. På liverankingen ser det slik ut: Rafael Nadal - 5800 poeng (utslått) Carlos Alcaraz - 5100 poeng (i kvartfinalen) Daniil Medvedev - 5065 poeng (utslått) Alexander Zverev - 5040 poeng (ikke med i US Open på grunn av skade) Casper Ruud - 5010 poeng (i kvartfinalen) Stefanos Tsitsipas - 4810 poeng (utslått) Novak Djokovic - 3570 poeng (ikke med i US Open på grunn av manglende coronavaksine) Cameron Norrie, Storbritannia - 3550 poeng (utslått) En kvartfinaleplass i US Open gir 360 poeng. Videre vil spillerne få ytterligere 360 poeng for å ta seg til en semifinale. I finalen får vinneren totalt 2000 poeng, mens taperen får 1200 poeng. Vis mer

Hvis Ruud tar seg til semifinalen, vil han møte vinneren av kvartfinalen mellom Nick Kyrgios og Karen Khatsjanov. Alcaraz møter Jannik Sinner i kvartfinalen, og så eventuelt vinneren av kampen mellom Frances Tiafoe og Andrej Rubljov i semifinalen. Det blir vrient.

Matteo Berrettini er Ruuds motstander i kvartfinalen – en «50–50-kamp» ifølge Sundbø.

Kampen starter 18.00 og sendes på Discovery+.

– Forringer ikke

– Jeg husker da Casper slo igjennom. Folk nærmest hånflirte da Team Ruud sa at drømmen var å bli verdensener. Nå står vi her, og muligheten er der. Jeg sier ikke at det er sannsynlig, men det er uansett hinsides all fornuft!

– Og han er fortsatt bare 23 år?

– Jepp, han slo jo gjennom så tidlig.

Sverre Krogh Sundbø beskriver hvordan «familien Ruud har bygget så mange etasjer over det taket som opprinnelig ble fastsatt».

KAN BLI VERDENSENER: Både Casper Ruud (venstre) og Carlos Alcaraz (høyre) kan ende opp som verdensener etter US Open. Her fra Masters 1000-turneringen i Miami tidligere i år, hvor Alcaraz slo Ruud i finalen.

– Hva betyr det at Wimbledon ikke regnes med i rankingpoengene?

– Det er trolig at de andre hadde fått flere rankingpoeng da, men samtidig var Casper ute fra Australian Open med skade. Så det forringer ikke om han skulle bli verdensener, mener Sundbø.

– Jeg vil heller trekke frem at Novak Djokovic ikke har fått konkurrere. Det har forskjøvet stillingen at han ikke har fått spille alle turneringene.

Djokovic har ikke fått delta i Australian Open, US Open og flere andre toppturneringer i USA og Canada fordi han ikke har tatt coronavaksinen. Serberen vant Wimbledon, men der ble det ikke delt ut noen rankingpoeng på grunn av utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere.

– Bryter barrierer hele tiden

– Hvordan har Casper Ruud kommet så langt?

– Reisen til Casper er gøyal. Pappa Christian har hatt en unorsk filosofi. I norsk tennis har det vært vanlig at hvis du har hatt en grei forehand, så skulle du trene opp backhand. Og så videre. Christian Ruud selv trente slik, og ble stående ganske «våpenløs». Casper hadde tidlig en god forehand – og bare fortsatte å utvikle den. For å skape verdens beste forehand. Så har de kunnet trene opp en brukbar backhand etterpå. Casper har et våpen i 2022. Det må til for å slå seg inn i verdenstoppen i 2022, sier Krogh Sundbø.

– I tillegg har Team Ruud turt å stå av turneringer. Det er en egenskap i seg selv. De sto over Australian Open i år da det var tegn på at skaden ville forverre seg. Så sto de over favorittdelen av sesongen i fjor før French Open, da det løsnet. De er aldri redde for å ta ett steg tilbake for så å ta to steg frem, mener han.

Rune Tønder, redaktør for den uavhengige nettsiden tennis-norge.no, er enig med Sundbø:

– Det er selvfølgelig vanvittig, og oppsummerer hvor langt Casper Ruud har kommet. At han har kommet i den posisjonen at han kan bli verdensener. Han bryter stadig nye barrierer. Det er så du hele tiden må klype seg i armen.

– Hva tenker du om Wimbledon?

– Novak Djokovic tapte 2000 rankingpoeng på det, selv om han vant igjen. Men det er sånn som skjer. Uavhengig av det så er det utrolig at Ruud fortsatt har muligheten til å bli verdensener, mener Rune Tønder.

